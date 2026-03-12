Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1. Lig’de 18. hafta maçları ile normal sezon tamamlanacak ve şampiyon olacak takımlar belirlenmiş olacak.

Son haftaya girilirken Kırmızı Grup’ta Çello Dikmen ile Akdoğan ayni puanla liderliği paylaşırlarken, Beyaz Grup’ta Karaoğlanoğlu, Tepebaşı’nın 1 puan üzerinde lider olarak son haftaya girecek.

ÇELLO DİKMEN Mİ, AKDOĞAN MI?

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1. Lig’de Kırmızı Grupta 15 Mart Pazar günü son hafta maçları oynanacak. Kırmızı Grupta son haftaya Çello Dikmen Gücü, Akdoğan’ın önünde lider girdi. Dipkarpaz’a mağlup olarak şampiyonluğunu ilan etme fırsatını geri tepen Çello Dikmen Gücü, Akdoğan ile 34’er puanla son haftaya girdi. Genel averajda Akdoğan önde olsa da 2’li averajda üstün olan Çello Dikmen Gücü, son haftaya lider girdi. Çello Dikmen Gücü, 18. hafta maçında Güvercinlik’i mağlup ettiği takdirde şampiyon olacak. Vadili deplasmanına çıkacak olan Akdoğan ise maçını kazanıp, Çello Dikmen Gücü’nün puan kaybetmesini bekleyecek.

KARAOĞLANOĞLU ŞAMPİYONLUK İÇİN SAHAYA ÇIKACAK

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1. Lig’de Beyaz Grupta son hafta maçları oynanacak. Beyaz Grupta Karaoğlanoğlu son haftaya Tepebaşı’nın önünde lider girdi. 33 puanlı Karaoğlanoğlu, 32 puanlı Tepebaşı’nın 1 puan önünde son haftaya girerken, 14 Mart Cumartesi günü Gaziveren maçını kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Tepebaşı ise şampiyonluk için Ortaköy maçını kazanarak Karaoğlanoğlu’nun maçını kaybetmesini bekleyecek.

Kırmızı Grupta ve Beyaz Grupta 18. Hafta maçlarının programı şöyle:

KIRMIZI GRUP

15 Mart Pazar, Saat 15.00

Vadili – Akdoğan, 14 Ağustos Stadı

Dipkarpaz – Türkmenköy, Dipkarpaz Stadı

Güvercinlik – Çello Dikmen Gücü, Güvercinlik Stadı

Tuzlaspor – Dörtyol, Tuzla Stadı

BEYAZ GRUP

14 Mart Cumartesi, Saat 10.45

Girne Halk Evi – Ozanköy, Mete Adanır Stadı

Bellapais Tatlısu – Ağırdağ Boğaz, Arkın Bellapais Stadı

Karaoğlanoğlu – Gaziveren, Orhan Dural Stadı

Pınarbaşı – Denizli, Pınarbaşı Stadı

Tepebaşı – Ortaköy, Turgay Ersalıcı Stadı