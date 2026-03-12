BTM 2. Lig ekibi Çamlıbel Spor Kulübü’nün yeni oluşturulan yönetim kurulu, Belediye Başkanı Fırat Ataser’e nezaket ziyaretinde bulundu.

Gerçekleşen görüşmede, bölge sporunun gelişimi, gençlerin spora yönlendirilmesi ve spor kulüpleri ile yerel yönetimler arasında yapılabilecek iş birlikleri üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyarette konuşan Başkan Fırat Ataser, yeni yönetime görevlerinde başarılar dileyerek belediye olarak sporun ve sporcuların her zaman yanında olduklarını vurguladı.

Çamlıbel Spor Kulübü yönetimi ise gösterilen ilgi ve destekten dolayı Başkan Ataser’e teşekkür etti.