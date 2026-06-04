Mağusa Futbol Masterler Derneği yurtdışı temasları çerçevesinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bulunuyor. 2026 yılını ilk yurt dışı temasını gerçekleştiren Mağusa Futbol Masterleri derneği dostluk maçı yanı sıra güzel yerleri de gezecek. 3-8 Haziran 2026 tarihleri arasında Bakü’de bulunan Mağusa Futbol Masterleri 30 kişilik kafile ile yılın ilk yurtdışı seyahati gerçekleştirdi. Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 6 gün süre içerisinde Mağusa Futbol Masterleri önemli yerlerin gezileceği süreçte Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer'e de nezaket ziyareti gerçekleştirecek.

DOSTLUK MAÇI VE ZİYARET

Mağusa Futbol Masterleri (KKTC), 4 Haziran Perşembe günü Neftci Bakü Veteranlar Takımı ile bir dostluk maçı yapacak. Maç öncesinde yerel kanallara organizasyon ile ilgili bilgi verilerek karşılıklı plaket takdimi gerçekleştirilecek. Yurt içi ve yurt dışında kurmuş olduğu güçlü bağlar neticesinde Master Dernekleri ile iyi ilişkiler ve önemli dostluklar kuran Mağusa Futbol Masterleri, 2026 yılın ilk yut dışı organizasyon gerçekleştirmenin mutluluğu yaşanıyor. 8 Haziran 2026 Pazartesi sabahı Mağusa Futbol Masterleri adaya dönecek.