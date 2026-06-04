Birinci Lig kulüplerinden Lapta TBSK’da Çarşamba akşamı gerçekleşen Olağan Genel Kurul’da başkan değişikliği oldu.

Kulüp lokalinde yapılan genel kurulda 2025 / 2026 sezonu faaliyet ve mali raporları okunup, oy birliği ile aklanırken, gerçekleşen başkanlık seçimine tek aday olarak katılan Burcu Beyoğlu kulübün yeni başkanı olarak oy birliği ile seçildi.

İki yıldır görev yapan Muhittin Kara başkanlığı, Burcu Beyoğlu’na devretti.

Lapta Kulübü’nün yeni başkanı olan Burcu Beyoğlu’nun yönetimi şu isimlerden oluştu:

Asbaşkan (Basın Sözcüsü): Murat Karalar

Asbaşkan(Mali İşler Sorumlusu): Ahmet Tayyareci

Asbaşkan: Yılmaz Çakır

Alt yapılar genel sorumlusu: Mustafa Aktuğ

Genel sekreter: Berkay Balçın

Sosyal Faaliyetler Komitesi: Ahmet Çalıkan, Recep Yayan, Ahmet Konut.

Sporcu Sorumluları: Gediz Özakan, Mehmet Asker

Tesisler ve Araçlar Sorumlusu: Serkan Gültekin

Alt yapı sorumluları: Hakan Kuloğlu, Deral Kılınç, Yalgın Tayyareci, Ümit Herkman

Federasyon Temsilcisi: Erdoğan Dağaştı

Faal Üyeler: Yaşar Çalıkan, Ali Dilek, Vedat Atiker, Faiz Karatş, Mahmut Şengil, Nidai Fotalı.