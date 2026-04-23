Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bir dizi temasta bulunmak üzere bugün Güney Kıbrıs’a gidiyor.

Güney'de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, “Kıbrıs Cumhuriyeti” kurulduğundan bu yana ilk kez bir Fransa Cumhurbaşkanı’nın ülkeye resmi ziyaret düzenleyeceğini ve Macron’un temaslarının savunma ile güvenlik alanlarında iş birliğine odaklanacağını yazdı.

Gazete, Hükümet Sözcüsü Konstandinos Letimbiotis’in önceki gün, yazılı açıklama yaparak, Macron’un ziyaretinin, yakın dönemde iki ülke arasında imzalanan bazı anlaşmaların ardından iki ülke arasındaki ilişkilerin en üst düzeyde olduğu döneme denk geldiğini ve Macron’un yarın, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Başkanlık Sarayı’nda bir araya geleceğini kaydettiğini belirtti.

Habere göre Letimbiotis, görüşmelerin stratejik ortaklık ilişkisi, enerji, güvenlik, savunma ve Güney Kıbrıs’ın AB Konseyi Dönem Başkanlığı’na dair konularla ilgili olacağını ve Hristodulidis’in Macron’a, Kıbrıs sorunuyla ilgili bilgilendirme yapacağını ifade etti.