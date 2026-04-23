BM Genel Sekreterinin Barış Gücü Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix önceki sabah BM helikopteriyle ara bölge üzerinde gerçekleştirilen uçuşla bölgeyi inceledi ve ardından Pile’de incelemede bulundu.

Lacroix, “ara bölgenin doğu bölgesinden sorumlu UNFICYP 4. Birim mensuplarıyla sohbet etti.

Hristodulidis’i Pile ziyareti konusunda bilgilendirdiğini ifade eden Lacroix, “durumun sakinleşme yönünde gittiğini, bu sürecin devam etmesi için ellerinden geleni yapacaklarını” belirtti.

Lacroix, son yaşanan olayların UNFICYP’in rolünün önemini bir kez daha gösterdiğini öne sürerek ara bölgede tarafsız bir gücün bulunmasının gerçekten önemli olduğunu savundu.

Öte yandan UNFICYP tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada “ara bölgedeki statükonun korunması ve gerginlikten kaçınılması yönünde her iki tarafla da tarafsız bir şekilde çalışmaya devam edeceğini” vurgulandı.