Limasol’da pazar günü sabaha karşı, 45 yaşındaki Yannis Argiru isimli şahıs bıçaklanarak öldürüldü.

Güney'de yayımlanan Politis gazetesi, Argiru’nun cesedinin, uzun süre kendisine ulaşamayan annesi tarafından, kaldığı apartman dairesinin park yerinde bulunduğunu ve yapılan otopside, vücudunun çeşitli yerlerinde 10 bıçak darbesi belirlendiğini yazdı.

Gazete, cinayetle ilgili 52 yaşındaki bir adam (ana şüpheli) ile 47 yaşındaki bir kadının gözaltına alındığını ve Limasol Kaza Mahkemesi’ne çıkarılmalarının beklendiğini kaydetti.

Haberde, 52 yaşındaki şahsın kahvehanede otururken bulunduğu ve kıyafetlerinde kan izleri olduğu belirtildi.