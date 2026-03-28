Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis dün Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Khassim Diagne ile bir araya geldi.

Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Hristodulidis ile Diagne arasındaki görüşmenin, geçtiğimiz ocak ayında UNFICYP görev süresinin uzatılmasından sonra gerçekleştirilen ilk görüşme olduğuna dikkati çekti.

Letimbiotis, Hristodulidis’in Rum Yönetimi’nin Barış Gücü’nün varlığının, sözde “Türk işgali” devam ettiği sürece gerekli gördüğü şeklindeki görüşünü yinelediğini belirtti.

Letimbiotis, görüşmede, Rum Yönetimi’nin; görev yetkilerini etkili şekilde yerine getirmesi amacıyla barış gücüyle yapıcı biçimde iş birliği yapmaya devam edeceği konusunun ele alındığını belirtti.

Letimbiotis, ayrıca “Türk askerinin ara bölge ihlalleri, kapalı Maraş bölgesindeki faaliyetlerin geri alınması, bölgedeki gelişmeler, Hristodulidis’in Brüksel’de BM Genel Sekreteri ile yaptığı görüşme ve Genel Sekreterin, müzakerelerin kaldığı yerden en kısa sürede yeniden başlamasına yönelik kişisel taahhüdünün” görüşüldüğünü kaydetti.

Letimbiotis, bu çerçevede önceki dönem boyunca olduğu gibi yakın koordinasyon içinde kalınması konusunda da mutabık kalındığını ifade etti.

BM Genel Sekreterinin görev süresi dolmadan Kıbrıs sorununda ilerleme sağlanmasındaki iradesinde, Diagne’nin bir role sahip olup olmadığı şeklindeki soru üzerine Letimbiotis, Özel Temsilcinin bir role sahip olduğunu ancak Kıbrıs sorununa ilişkin olarak BM Genel Sekreteri'nin kişisel temsilcisinin daha fazla role sahip olduğunu belirtti.

Kıbrıs’taki iki lider arasında yeni bir görüşme konusundaki soru üzerine Letimbiotis, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman arasında yeni bir görüşme yapılabilmesi amacıyla müzakereci Menelaos Menelau aracılığıyla bir tarihin önerildiğini, şu ana kadar buna herhangi bir yanıt verilmediğini savundu.

Letimnbiotis görüşme tarihi belirlenince bunun duyurulacağını söyledi.

Bu görüşme tarihinin ne olduğu konusundaki soruya karşılık ise Letimbiotis, bunun nisan ayında olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın açıklamalarını yorumlaması istenen Letimbiotis, kamuoyu önünde tartışmanın da müzakere etmenin de söz konusu olmadığını belirtti.

Letimbiotis, BM Güvenlik Konseyi kararlarında tanımlandığı şekilde, AB ilke ve değerleri doğrultusunda, siyasi eşitliğe dayalı iki bölgeli, iki toplumlu federasyon zemininde Kıbrıs sorununa kesin bir çözüm sağlanması amacıyla BM Genel Sekreteri'nin yanında yer alma konusundaki bağlılıklarını da dile getirdi.

Letimbiotis, “Eğer gerçekten siyasi irade varsa ve de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin çabalarına yapıcı şekilde katkıda bulunulmak isteniyorsa, kendilerinin yarın bile özlü müzakereler masasına geri dönmeye hazır olduklarını” yineledi.

Letimbiotis ayrıca bu çabalarda somut ilerleme sağlanması isteniyorsa bunun kamuoyu açıklamalarında gösterilmesi gerektiğini de belirtti.

Cumhurbaşkanı Erhürman’ın paylaşımlarıyla yarattığı ortamda ilerlemenin nasıl sağlanacağı şeklindeki bir soru üzerine Letimbiotis, bu sorununu kendilerine değil, Sayın Erhürman’a sorulması gerektiğini söyledi.