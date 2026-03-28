Bağımsız Milletvekili Hasan Tosunoğlu, Meclis gündeminde yer alan Ceza (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na ilişkin kamuoyunda süren tartışmaları dikkatle takip ettiğini belirterek kapsamlı bir açıklama yaptı.

Tosunoğlu, paylaşımında hakaret, küfür ve insan onurunu zedeleyici içeriklerin yayılmasının kesinlikle kabul edilemez olduğunu vurguladı. Zaman zaman kendisinin de çirkin saldırılara maruz kaldığını ifade eden Tosunoğlu, bu tür aşırılıkları “karanlık iç dünyaların eseri” olarak nitelendirdi ve toplumda yarattığı tahribatın farkında olduğunu dile getirdi.

Ancak bu soruna çözüm aranırken ifade özgürlüğünün ve demokratik alanın zarar görmemesi gerektiğinin altını çizen Tosunoğlu, yasaların açık, net ve öngörülebilir olması gerektiğini belirtti. Açıklamasında, tasarıda yer alan bazı düzenlemelerin muğlak olabileceğine ve bunun sakıncalar doğurabileceğine yönelik eleştirilerin dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Toplumdan, basın camiasından ve hukuk çevrelerinden gelen yapıcı eleştiri ve önerilere kulak verilmesinin Meclis’in sorumluluğu olduğunu kaydeden Tosunoğlu, daha dengeli ve özgürlükleri koruyan bir metne ulaşmanın mümkün olduğunu söyledi.

Tosunoğlu ayrıca, “Bu küçücük toplumda ‘düşünce suçlusu’ yaratmaya hizmet edebilecek hiçbir metne onay vermem söz konusu olamaz” ifadelerini kullandı.

Bağımsız milletvekili, söz konusu yasa tasarısına ilişkin nihai oyunu ise Meclis görüşmeleri sonucunda ortaya çıkacak son şekle göre belirleyeceğini belirtti.