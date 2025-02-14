Türkiye Liselerarası Basketbol Yarı final Birinciliğinde kızlarda mücadele eden Levent Kolej kız ve Yakın Doğu Koleji erkek takımları Türkiye Şampiyonası’nda mücadele etme hakkını kazandılar.

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YDK ilk maçında galip: 70-54 YDK ilk maçında galip: 70-54

Mardin’de gerçekleşen yarı finallerde Levent Kolej Diyarbakır Spor Lisesi karşısında 87-34 galip gelerek Türkiye Liselerararası Basketbol Şampiyonası finallerinde mücadele etme hakkını elde etti.

Erkeklerde Yakın Doğu Koleji de Batman Fen Lisesi karşısında 76-58 kazandı ve Türkiye Liselerararası Basketbol Şampiyonası finallerine yazdırdı.