Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 2024-25 Öğretim Yılı İlkokullu Küçükler Basketbol Birinciliği’nde kızlarda mücadele final maçıyla tamamlandı. Levent İlkokulu organizasyonu şampiyon olarak tamamladı.

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) RA25 Spor Salonu’nda yer alan kızlar üçüncülük maçında Yakın Doğu İlkokulu ile 23 Nisan İlkokulu karşılaştı. Rakibini 39-9’luk skorla mağlup eden Yakın Doğu İlkokulu üçüncü oldu.

Bu maçın ardından Levent İlkokulu ile Şehit Mehmet Eray İlkokulu finalde karşılaştı. Parkeden 73-14’lük farklı skorla galip ayrılan Levent İlkokulu şampiyonluk sevinci yaşadı.

ERKEKLERDE FİNAL GÜNÜ

Finalin ardından düzenlenen törenle takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi. Kızlarda derecelerin belirlenmesinin ardından sıra erkeklere geldi. Yarın RA25 Spor Salonu’nda oynanacak üçüncülük ve final karşılaşmasının ardından ilkokulda basketbol müsabakaları tamamlanmış olacak. Alınan sonuçlar ve program şöyle:

Kızlar

Üçüncülük: Yakın Doğu İlkokulu – 23 Nisan İlkokulu: 39-9

Final: Levent İlkokulu – Şht. Mehmet Eray İlkokulu: 73-14

18 Nisan Cuma

Erkekler Üçüncülük: 9 Eylül İlkokulu – 23 Nisan İlkokulu (10.00)

Erkekler Final: NBC Lefkoşa – Levent İlkokulu (11.30)