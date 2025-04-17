Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu(KKTF), 4-10 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan Mercedes Kombos Hülya Avşar Cup ile ülke sporunda yeni bir dönemi başlatıyor.

Yıllardır özlemi çekilen uluslararası katılımlı açık turnuvaların yeniden hayat bulduğu bu organizasyon, hem Büyükler Açık hem de Senyör Açık kategorilerinde gerçekleştirilecek.

Turnuvada toplamda 600'e yakın sporcunun mücadele etmesi bekleniyor. Büyükler Açık’ta 1 milyon TL ödül havuzu yer alırken, 6 farklı ülkeden yabancı sporcular da katılım gösterecek. Senyör kategorisinde ise Türkiye'den yaklaşık 300 elit oyuncu ile geniş çaplı bir rekabet yaşanacak.

Organizasyona, tenis sporuna olan katkıları ve sosyal sorumluluk projeleriyle bilinen Hülya Avşar da onur konuğu olarak katılacak. Başta Mercedes olmak üzere birçok değerli sponsorun katkısıyla hayata geçen turnuva, ülkemizin uluslararası tanıtımına da büyük katkı sunacak. Turnuva süresince seyirciler için çeşitli sürprizler ve hediyeler planlanırken, karşılaşmalar BRT aracılığıyla canlı yayınlanacak.

KKTC ile Türkiye arasındaki spor bağlarını güçlendirecek olan bu dev organizasyon, genç tenisçilere ilham vermeyi ve tenis kültürünü tüm adaya yaymayı hedefliyor.

GAZİOĞLU: GELİN HEP BİRLİKTE SPORCU ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİNE BİRLİKTE KATKI SAĞLAYALIM

Kıbrıs Türk Tenis Federasyonu Başkanı Hasan Gazioğlu, turnuvanın sadece spor alanında değil, ülke tanıtımı ve sosyal birlik açısından da önemli katkılar sağlayacağına inandığını belirterek, "Gelin hep birlikte sporda, sağlıkta ve çocuklarımızın geleceğinde birleşelim," çağrısında bulundu.

Gazioğlu basın toplantısında şunları söyledi:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yıllar önce düzenlenen, çok katılımlı ve çok çekişmeli açık turnuvalara olan özlemimiz her geçen gün artmaktaydı.

Bu özlemi bitirmekse bizim en büyük hayallerimizden biri olmuştu.

İşte bugün, kurduğumuz o hayali gerçeğe dönüştüreceğimizin müjdesini sizlerle paylaşmak için buradayız.

4-10 Mayıs tarihleri arasında düzenleyeceğimiz Hülya Avşar Cup, Kuzey Kıbrıs Açık ve Senyör Turnuvaları ile bir hayal daha gerçeğe dönüşüyor.

Genelde Kıbrıs sporu, özelde de Kıbrıs tenisi için son derece önemli olan bu organizasyonun tüm halkımıza ve sporumuza heyecan ve gelişim getirmesini diliyorum.

Ben ve Yönetim Kurulumuz, böyle bir turnuvanın hayalini kurarken, KKTC’yi bir hafta boyunca bir tenis ülkesine döndürmeyi planladık.

Bu turnuvanın Kıbrıs tenisinin gelişimi için bir dönüm noktası olmasını, genç ve yetişkin sporcularımıza ilham verecek, ambargolar altında olsak bile onlara kendilerini dünyalı gibi hissettirecek bir organizasyonun hayat bulması için çalıştık.”

ANİBAL: ORGANİZASYONDA OLMAK BİZİM İÇİN GURUR KAYNAĞI

Turnuvanın ana sponsoru Mercedes-Benz Kombos adına konuşma yapan İjan Dinçer Anibal ise Mercedes Avrupa’da teniste bu tarz sponsorluk örneklerin çok olduğunu vurgularken, organizasyonun sosyal sorumluluk aşamasının karar vermelerinde etken olduğunu belirtti. Anibal, “Organizasyonda olmak bizim için gurur kaynağı” açıklamasını yaptı.

Organizasyonun altın sponsorlarından Any adına konuşan Tekin Birinci, destek olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirirken, “Görevimiz bu güzel organizasyona ev sahipliği yapmak. Umarım seneye daha da güzelini yaparız” açıklamasını yaptı.

Bi-Care adına konuşan Börte Barlasoğlu ise ayrıca KKTF yöneticisi olarak bu gibi organizasyonların yapılması zor organizasyonlar olduğunu belirtti. Barlasoğlu, “Şirket olarak spora katkı yapmayı kendimize misyon edinmiş bir kurumuz. Organizasyon sporcularımıza önemli bir motivasyon olacaktır” dedi.

ÖZSOY: EMEĞİ GEÇEN HERKESİ KUTLUYORUM

KTSYD Başkanı Necati Özsoy yaptığı konuşmada organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederken “Hülya Avşar gibi bir isimle yapılan işbirliği, tenise çok büyük katkı sağlayacaktır. Organizasyonda spor basınının üzerine düşeni yapacağından şüphem yok. Emeği geçen herkesi kutluyorum” dedi.