Mardin’de devam eden Liselerarası Basketbol Yarı Final Birinciliğinde Levent kızları kazanırken, erkeklerde Yakın Doğu Koleji mağlup oldu.

Kızlarda Levent Kolej A Grubu ilk maçında Gaziantep Özel Benim Fen Lisesi karşısında 115-42 kazandı. Takım dün sabah ise karşılaştığı Hatay Özel İskenderun Uğur Anadolu Lisesi karşısında 68 sayı farkla 99-31 galip gelerek ikide iki yaptı. Levent grubunda son maçında Özel Adana Doğa Fen Lisesi ile karşılaşacak. Erkeklerde mücadele eden Yakın Doğu Koleji ise ilk gün kazanırken bu sabah oynadığı ikinci maçında Özel Gaziantep Doğa Anadolu Lisesi’ne 101-70 mağlup oldu. Yakın Doğu Koleji bugün üçüncü maçında Muşspor Lisesi ile karşılaşacak, maçı kazanırsa grup ikincisi olacak ve yarı finale çıkacak.