Daikin Kıbrıs Kupası 2. Turu’nda Lefke, Doğan Türk Birliği’ni konuk etti, Lefke mücadeleyi 2-1 kazanarak adını çeyrek finale yazdıran ekiplerden biri oldu.

Lefke 16 Ağustos Stadı’nda oynanan ve orta hakemliğini Şakir Azizoğlu’nun yaptığı karşılaşmanın ilk devresinde konuk Doğan Türk Birliği Gime Toure’yle 1-0 öne geçti. İkinci devrenin başında ise Lefke Mustafa Süzgen’in golüyle 1 -1 eşitliği yakaladı ve karşılaşmanın 90 dakikalık bölümü 1-1 sona erdi.

Uzatmalara giden karşılaşmanın 119’uncu dakikasında sahneye çıkan Lefke’nin yabancı oyuncusu Fourmy attığı golle Lefke’ye turu getirdi.

Ligde zirve mücadelesi veren iki güçlü ekibin eşleşmesinde tur atlayan taraf Lefke oldu.