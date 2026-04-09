KKTC Atletizm Federasyonu ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen Küçükler Atletizm Eleme Yarışmaları devam ediyor. Hafta başında Mağusa ve Güzelyurt bölge elemelerinin ardından Lefkoşa ve Girne bölgeleri eleme yarışları Atatürk Stadı’nda başladı. İki gün sürecek elemelerin ilk gününde Girne bölgesinde Alsancak İlkokulu kızlarda ve erkeklerde takım sıralamasının ilk basamağında yer aldı. Lefkoşa bölgesinde Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu erkek takımı ile Levent Primary İlkokulu kız takımı günü birinci olarak tamamlayan okullar oldular. 10 Nisan Cuma günü yapılacak son gün yarışları ile beraber finallere kalan ekipler belirlenmiş olacak. İlk günde oluşan takım sıralamaları şu şekilde:

KÜÇÜK ERKEKLER

GİRNE BÖLGESİ

1. Alsancak İlkokulu 134 Puan

2. Şht. Hasan Cafer İlkokulu 116 Puan

3. Necat British İlkokulu (Alsancak) 99 Puan

4. Girne Amerikan İlkokulu 78 Puan

5. Doğa International İlkokulu 76 Puan

6. Karşıyaka Merkez İlkokulu 68 Puan

LEFKOŞA BÖLGESİ

1. Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu (Lefkoşa) 129 Puan

2. Yakın Doğu İlkokulu 116 Puan

3. Şht. Doğan Ahmet İlkokulu 97 Puan

4. Necat British İlkokulu (Lefkoşa) 94 Puan

5. Gönyeli İlkokulu 93 Puan

6. Şht. Tuncer İlkokulu 89 Puan

KÜÇÜK KIZLAR

GİRNE BÖLGESİ

1. Alsancak İlkokulu 122 Puan

2. Necat British İlkokulu (Alsancak) 116 Puan

3. Şht. Hasan Cafer İlkokulu 110 Puan

4. Karşıyaka Merkez İlkokulu 106 Puan

5. Doğa International İlkokulu 93 Puan

6. Girne Amerikan İlkokulu 85 Puan

Lefkoşa Bölgesi

1. Levent Primary İlkokulu 152 Puan

2. Yakın Doğu İlkokulu 146 Puan

3. Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu (Lefkoşa) 137 Puan

4. Arabahmet İlkokulu 125 Puan

5. Şht. Yalçın İlkokulu 123 Puan

6. Cihangir-Düzova İlkokulu 109 Puan

7. Necat British İlkokulu (Lefkoşa) 102 Puan

8. Gönyeli İlkokulu 102 Puan