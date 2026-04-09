KKTC Milli Olimpiyat Komitesi (MOK) Fair Play Komisyonu ile Vakıflar İdaresi iş birliğinde, Fair Play Ödülleri’nin kriter ve niteliklerine ilişkin basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, Fair Play anlayışının toplum genelinde yaygınlaştırılması amacıyla verilecek ödüllerin değerlendirme ölçütleri, etik değerleri ve başvuru süreçlerine ilişkin detaylı bilgiler paylaşıldı. Yetkililer, ödüllerin yalnızca spor alanıyla sınırlı kalmayacağını, toplumsal yaşamın farklı alanlarında sergilenen örnek davranışları da kapsayacak şekilde planlandığını vurguladı.

Fair Play ruhunun yaygınlaştırılmasının özellikle genç nesillere örnek teşkil etmesi açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken yetkililer, söz konusu ödül programının toplumsal farkındalık oluşturmayı hedeflediğini ifade etti.

FAIR PLAY ÖDÜLLERİ 23 HAZİRAN’DA VERİLECEK

Dört ana kategoride verilecek Fair Play Ödülleri’nin, 23 Haziran 2026 tarihinde Olimpizm Günü kapsamında sahiplerini bulacağı açıklandı. Ödül kategorileri şu şekilde sıralandı:

• Sportif Davranış Fair Play Ödülü

• Sportif Kariyer Fair Play Ödülü

• Sportif Tanıtım Fair Play Ödülü

• Toplumsal Davranış Fair Play Ödülü

BAŞVURU SÜRECİ

Dürüstlük, adalet ve saygı ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirilen örnek davranışların değerlendirileceği ödüller için başvurular KKTC MOK’un resmi internet sitesi, https://kktcmok.org/Fair-Play.html üzerinden veya komiteye elden yapılabileceği bildirildi.

Başvuruların 9 Nisan 2026 ile 31 Mayıs 2026 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) kabul edileceği kaydedildi.