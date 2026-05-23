Atatürk Spor Salonu’nda oynanan Kılıf & Kılıf Pro Lig Play-Off yarı final karşılaşmasında China Bazaar Ada, Akdeniz Spor Birliği’ni son saniyelerde bulduğu basketle 74-73 mağlup ederek finale yükselen taraf oldu. Baştan sona büyük çekişmeye sahne olan mücadelede heyecan son düdüğe kadar sürdü.

Mücadele yüksek tempoda başladı

Karşılaşmaya hızlı başlayan China Bazaar Ada, ilk dakikalarda yakaladığı 9-0’lık seriyle üstünlüğü ele aldı. Ancak Akdeniz Spor Birliği, Günay Hasip Ertopaloğlu’nun etkili performansıyla oyuna ortak oldu ve ilk periyodu 20-19 önde tamamladı.

İkinci periyotta iki takım da hücumda etkili bir görüntü ortaya koydu. Hamit Çeliktaşlılar’ın sayılarıyla skor üreten Akdeniz Spor Birliği’ne, China Bazaar Ada’da Enis Ramadan İmralı karşılık verdi. Büyük çekişme içinde geçen ilk yarı 36-32 Akdeniz Spor Birliği üstünlüğüyle sona erdi.

China Bazaar Ada geri döndü

Üçüncü periyotta oyunun kontrolünü eline alan China Bazaar Ada, savunmada sertliği artırarak rakibini zorladı. Udeinya Emeka’nın pota altındaki etkili oyunu ve Enis Ramadan İmralı’nın kritik katkılarıyla konuk ekip bu bölümü 22-14 üstün geçerek son çeyreğe avantajlı girdi.

Final bileti son saniyede geldi

Karşılaşmanın son bölümü tam anlamıyla nefes kesti. Akdeniz Spor Birliği bitime kısa süre kala 73-72 öne geçse de China Bazaar Ada son hücumunu sayıyla tamamladı ve parkeden 74-73 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.

Emeka galibiyetin mimarı oldu

China Bazaar Ada’da Udeinya Emeka, 20 sayı ve 12 ribaundluk performansıyla galibiyetin en önemli isimlerinden biri oldu. Enis Ramadan İmralı da kritik anlarda bulduğu sayılarla dikkat çekti. Akdeniz Spor Birliği’nde Günay Hasip Ertopaloğlu’nun etkili oyunu ise galibiyet için yeterli olmadı.