Lefke Şenlikleri kapsamında, 17 Ağustos Cumartesi günü saat 18.00’de Lefke Stadyumu’nda futbol tenisi turnuvası gerçekleştirilecek.

Futbol Tenisi Federasyonu organizasyonu ile iki grup halinde, toplam 12 takımın mücadele edeceği turnuvada keyifli ve rekabet dolu anlar yaşanması bekleniyor.

Sadece üçlü kategoride yapılacak organizasyon, ile uluslararası turnuvaya hazırlanan sporcular hem ciddi bir sınav verecek hemde farklı bir organizasyonla etkinlik yapmış olacak.

Müsabakalarda dereceye girecek olanlara ödülleri düzenlenecek törende yetkililer tarafından verilecek.