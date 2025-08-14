KKTC Cimnastik Federasyonu ile Türkiye Cimnastik Federasyonu arasındaki iyi ilişkiler ve iş birliği meyvelerini verirken, Suat Çelen başkanlığındaki Türkiye Cimnastik Federasyonu, KKTC Cimnastik Federasyonu’na destek amacıyla 1 tır malzeme yardımında bulundu.

Bir tır cimnastik malzemesi ülkeye gelirken, aletleri bizzat KKTC Cimnastik Federasyonu antrenörleri tırdan indirerek salonlara yerleştirdiler.

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, Türkiye Cimnastik Federasyonu’nda yapılan malzeme yardımcı ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Türkiye Cimnastik Federasyonu bize 1 tır malzeme yardımında bulunarak özellikle alet altlarında büyük bir eksikliğimizi giderdi.

Malzemelerin gelmesi sporumuz adına çok önemlidir. Bu büyük destek için Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen ile tüm yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederim.

Ayrıca her zaman yanımızda olan ve taşımacılık desteği veren Mustafa Yeltekin’e ve destek olan herkese de çok teşekkür ederiz.”