Süper Lig ekibi Lefke Türk Spor Kulübü’nün, kaleci transferi için harekete geçtiği ve hedefindeki ismin Mehmet Özeralp olduğu öğrenildi.

Tecrübeli file bekçisini kadrosuna katmak isteyen Lefke yönetimi, transfer görüşmelerine kısa süre içinde başlamayı planlıyor. Kulüpten resmi bir açıklama yapılmazken, taraflar arasında temasların sürdüğü gelen bilgiler arasında.

Mehmet Özeralp’ın da bu transfere sıcak baktığı ve daha fazla forma şansı bulmak için yeni bir başlangıç yapmak istediği ifade ediliyor. Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.