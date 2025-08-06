Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig ve AKSA 1.Lig'de 2025-2026 Futbol Sezonu fikstürü çekiliyor. 20-21 Eylül 2025 tarihlerinde başlayacak olan ligde fikstür 15 Ağustos 2025 Cuma günü saat 16.30'da Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda çekilecek.

AKSA İLE PROTOKOL İMZALANIYOR

Gerçekleşecek olan fikstür çekimi öncesinde AKSA ile Süper Lig ve 1.Lig İsim Sponsorluğu protokolü imza töreni de yapılırken 2025-2026 ve 2026-2027 Futbol Sezonu için AKSA-KTFF işbirliğinde imzalar atılacak.