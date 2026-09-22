Kıbrıs Türk futboluna sağlık alanında kapsamlı destek sağlayan Yakın Doğu Oluşumu hastaneleri ile Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) arasındaki sağlık sponsorluğu yeni sezonda da sürüyor. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Yeniboğaziçi Hastanesi’nin dahil olduğu iş birliği kapsamında futbolcu ve hakemlerin sağlık ihtiyaçlarına yönelik kapsamlı hizmetler sunulmaya devam edecek.

Yeni sezonla birlikte futbolcu ve hakemlerin sağlık taramaları üç hastanede tamamlandı. Gerçekleştirilen kontrollerle sporcuların ve hakemlerin sağlık durumları değerlendirilerek yeni sezona sağlık açısından güvenli bir başlangıç yapmaları sağlandı.

Sağlık sponsorluğunun yeni sezonda da devam etmesiyle Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Yeniboğaziçi Hastanesi; uzman hekim kadroları, ileri tanı ve görüntüleme altyapıları ile futbolcu ve hakemlerin sağlık süreçlerine destek vermeyi sürdürecek.

Geçen sezon 2 bin 260 işlem yapıldı, 1.700’ün üzerinde görüntüleme işlemi gerçekleştirildi

Sağlık sponsorluğunun ulaştığı kapsam, geçtiğimiz sezon verilen hizmetlere ilişkin rakamlara da yansıdı. İş birliği kapsamında toplam 2 bin 260 hasta başvurusu karşılanırken 52 ameliyat gerçekleştirildi. Futbolcu ve hakemlerin en fazla başvuru yaptığı branşların başında ortopedi yer aldı. Protokol kapsamında 440 ortopedi, 196 acil, 75 kardiyoloji ve 33 fizik tedavi başvurusu karşılandı.

Tanı ve görüntüleme hizmetleri de sağlık sponsorluğunun önemli bir bölümünü oluşturdu. Geçtiğimiz sezon 1.130 röntgen, 560 MR/tomografi ve 18 ultrasonografi olmak üzere toplam 1.708 görüntüleme işlemi gerçekleştirildi. Böylece sağlık raporlarından uzman hekim değerlendirmelerine, görüntülemeden cerrahi müdahalelere kadar geniş bir alanda Kıbrıs Türk futboluna sağlık desteği sağlandı.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Futbolcularımızın ve hakemlerimizin ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetlerine güçlü hastane altyapımızla destek oluyoruz.”

Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ile sürdürülen iş birliğinin spora verdikleri desteğin önemli bir parçası olduğunu vurgulayarak, “Sporun gelişimi yalnızca sahada elde edilen sonuçlarla değil; sporcuların sağlığını koruyan, onları sezon boyunca destekleyen güçlü ve sürdürülebilir bir altyapıyla mümkün. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ile sürdürdüğümüz sağlık sponsorluğu ile futbolcularımızın ve hakemlerimizin ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetlerine güçlü hastane altyapımızla destek oluyoruz” dedi.

Geçtiğimiz sezon sunulan hizmetlerin iş birliğinin kapsamını ortaya koyduğunu ifade eden Prof. Dr. Günsel, “Bir sezon içerisinde 2 bin 260 hasta başvurusunun karşılanması, 1.700’ün üzerinde görüntüleme işlemi ve 52 ameliyatın gerçekleştirilmesi, bu iş birliğinin sahaya yansıyan somut karşılığını ortaya koyuyor. Yeni sezon öncesinde futbolcu ve hakemlerimizin sağlık taramalarını da tamamladık. Yeni sezonda da Kıbrıs Türk futbolunun yanında olmaya, sporcularımızın ve hakemlerimizin sağlığını güçlü sağlık altyapımızla desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Hasan Sertoğlu: “Yeni sezonda da bu iş birliğini sürdürmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Kıbrıs Türk futboluna verdikleri destek için Yakın Doğu Oluşumu’na teşekkür ediyorum.”

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu ise sağlık sponsorluğunun federasyon ve futbol camiası açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek, “Futbolcularımızın ve hakemlerimizin sağlığı bizim için her şeyden önce geliyor. Yakın Doğu Oluşumu ile sürdürdüğümüz iş birliği sayesinde sağlık raporlarından ileri görüntülemeye, uzman hekim değerlendirmelerinden gerektiğinde cerrahi müdahalelere kadar çok geniş bir alanda güçlü bir sağlık desteğine sahibiz” dedi.

Yeni sezon öncesi sağlık taramalarının tamamlandığını belirten Hasan Sertoğlu, “Geçen sezon ortaya çıkan rakamlar, bu iş birliğinin futbol camiamıza ne kadar geniş kapsamlı bir hizmet sunduğunu açıkça gösteriyor. Futbolcularımızın ve hakemlerimizin üç farklı bölgede, güçlü sağlık altyapısına sahip hastanelerden hizmet alabilmesi bizim için son derece değerli. Yeni sezonda da bu iş birliğini sürdürmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Kıbrıs Türk futboluna verdikleri destek için Yakın Doğu Oluşumu’na teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.