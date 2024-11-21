KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, Kıbrıs Postası TV'de konuk olarak önemli açıklamalarda bulundu; Eğitim Bakanlığı'nın okul yapımı için izlediği yolu eleştirdi.

Maviş, Dünya Çocuk Hakları Günü'ne ilişkin yaptığı açıklamada, Anayasa'nın 59. maddesinde yer alan eğitim hakkına dikkat çekerek, “Çocuklar bu hakka ne kadar erişebiliyor? Sınıf bulamayan, konteynerlerde yaşayan, oyun alanları olmayan çocuklarımız var; eşitsizlikler ve altyapı eksiklikleri mevcut” dedi.

Maviş, çocuklar, aileler ve velilerde yaşanan stresin, eğitimdeki eşitsizlikler nedeniyle arttığını vurguladı. Okulların, çocukları eşitlemesi gerektiğini ancak eşitsizliklerin okullarda da devam ettiğini belirtti. “Okullar, eşitlik düzeyinde değildir” diyen Maviş, hak ihlallerinin başladığı yerlerden birinin okullar olduğunu ifade etti.

Çocuk haklarını kutlamak yerine, artan şiddeti konuştuklarına dikkat çeken Maviş, öğretmenlerin farklı şiddet kültürleriyle tanıştığını söyledi. Öğretmenlere yönelik şiddetin arttığını belirten Maviş, özellikle sosyal medyada yapılan linçlere dikkat çekerek, “Sınırları bilmeyen aileler ve çocuklar var. Çocuklarla ilgilenmeyen aileler de mevcut. Oralara belirli kurallar getirerek, aileyi eğitime çekmeye çalışacağız. Okullar, eğitim-öğretimden çok 'bakım' yeri olarak görülüyor” dedi.

“Baf’ta öğretmen bıçaklandı, Türkiye’de ise vuruldu. Burada ise öğretmene saldırıldı” ifadeleriyle şiddetin arttığını anlatan Maviş, okullara kurallar koymak için Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte çalıştıklarını kaydetti. Şiddet eğilimli öğrencilerin bulunduğunu ve bu durumun arkasında travmalar olduğunu belirten Maviş, “Çocuğa bedel ödetmek değil, ailesine bedel ödetmek için kurallar koyacağız” dedi.

Depreme dayanıksız binaların güçlendirilmesi çalışmalarının yarım kalmasıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Maviş, 127 okulun sadece yüzde 17'sinin güçlendirildiğine dikkat çekti. Sınıfların 5'te 1'inin ise konteynerlerden oluştuğunu söyledi. “Eğitim Bakanlığı, sınıf yapmak yerine konteyner koyuyor” diyen Maviş, “Bizim yeni okula ihtiyacımız var. Külliye inşaatı dört nala hızla yapılıyor. Çatalköy Belediyesi, Değirmenlik Belediyesi okul yapabiliyor. Tarikatlar, 'yardım derneği' adı altında yurt dikiyor... Eğitim Bakanlığı ise iş insanının gelmesini ve okul yapmasını bekliyor” ifadelerini kullandı.

Maviş, nüfus ve vatandaşlık politikasına da değinerek, “Kaç kişi olduğumuzu ve ne kadar bütçe istediğimizi bilmiyoruz. Kaç kişi arttı, kaçı çocuklar geldi bunu da bilmiyoruz. Geçen yıl öğrencilerin yüzde 57'si KKTC vatandaşı, yüzde 33 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, yüzde 10'u ise yabancı uyrukluydu” şeklinde konuştu. Sağlık, trafik ve hukuk için de nüfusun bilinmesi gerektiğinin altını çizen Maviş, planlama eksikliğine vurgu yaptı.