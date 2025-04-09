Stat: 16 Ağustos Stadı

Hakemler: Osman Özpaşa, Hakan Gök, Emir Turalı

Lefke: İrfan, Aykut, Mustafa, Kaan, Armstrong Chidi, Yao Kouassi, Yakup (Dk.58 Arda), Mustafa (Dk.82 Okan), Erkan, Candy Agbane (Dk.89 Mehmet Ali), Christopher Fourmy

Mesarya:Ercan, Boran(Dk.58 Oğuzhan), Jamiu B. Arowolo, Muhammet Nazik(Dk.82 Salahi), Uzochukwu, Çağlar, Okan(Dk.68 Yusuf), Tony Ejike Obia, İbrahim, Emre (Dk.68 Emrecan), Oğulcan(Dk.82 Mustafa)

Goller: Dk.45 Yao Kouassi, Dk.65 Mustafa Süzgen (Lefke)

Daikin Kıbrıs Kupası yarı final ilk maçında Lefke, Mesarya’yı konuk etti.

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16 Ağustos Stadı’nda yer alan karşılaşmayı 2-0 kazanan Lefke, rövanş öncesinde avantajlı bir konuma yükseldi.

Lefke’nin galibiyet golleri 45’inci dakikada Yao Kouassi ile 65’inci dakikada Mustafa Süzgen’den geldi. Turun rövanş karşılaşması 30 Nisan’da Mesarya’nın ev sahipliğinde oynanacak.