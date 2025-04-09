Stat: Dr. Fazıl Küçük Stadı
Hakemler: Emre Öztaşlı, Yusuf Atlar, Yalçın Kabacıklı
T. H. Dumlupınar: Mahmut, Orhan, Arda (Dk.65 Mehmet Altın), Doğukan, Yasin, Osma, Berk Büyükkal, Nazım, Berk Güçlücan(Dk.70 Hikmet), Mert, Junior Adjessa.
Mağusa T. Gücü: Yusuf, Orkhan Aghazada, Sinan, Zihni Temelci, Emre Kuvvetlişahin, Erhun, Emre Özsin(Dk.46 Şenol), Sadık Balarabe (Dk.83 Cofie), Mehmet Erol (Dk.66 Mehmet Gürlü), Doğukan Altuntaş(Dk.46 Nevzat), Dinopeter(Dk.88 Hasan Celil)
Gol: Dk.37 Junior Adjessa (T. H. Dumlupınar) – Dk.45 Zihni Temelci, Dk.72 Şenol Şöför (MTG)
Daikin Kıbrıs Kupası yarı final ilk maçında Mağusa’nın iki önemli kulübü Tremeşeli Holding Dumlupınar ile Mağusa Türk Gücü karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi geriden gelip 2-1 kazanan Mağusa Türk Gücü, rövanş öncesi avantaj elde etti.
Karşılaşmaya iyi başlayan Dumlupınar 37’nci dakikada Junior Adjessa’nın kaydettiği güzel golle 1-0 öne geçti. 45’inci dakikada Zihni Temelci’nin kafa golüyle ilk yarı 1-1 eşitlikle tamamlandı.
Oyuna ikinci yarıda dahil olan golcü futbolcu Şenol Şöför’ün 72’nci dakikada kaydettiği golle maçı MTG 2-1 kazandı.
Rövanş karşılaşması 30 Nisan’da yine Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda oynanacak.