Stat: Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Özde Özdemir, Ahmet Atlar

Lapta: Yunus Yeşilırmak, Nersin Osman, Ahmet Sezer Arıtan, Berkay Paşaoğlu, Beşir, Tahir Sovukoluk (Dk 86 Eser Yücel), Batuhan Nalçakan (Dk 57 Ceylan Taneri), Diren Karataş (Dk 62 Murat Can Kotar), Kaan Borova, Yusuf Oyit, Koral Saymaz (Dk 86 Ahmet Avcı)

Yalova: Vedat Ergel, Civan Hısır, Sergülen Rüstemoğlu (Dk 24 Erkan Gezici), Kemal Yılmazoğlu, Tahsin Denizsever, Hasip Uluhan, Yasin Bitik (Dk 74 Cengiz Dilik), Zafer Emre Taşkın (Dk 58 Berkem Korbay), Nevzat Çağan (Dk 74 İbrahim Çağoğlu), Serhat Coşkun, Melih Nişancı.

Gol: Dk 71 Koral Saymaz (Lapta).

Aksa Birinci ligde Lapta sahasında Batı temsilcisi Yalova’yı 1-0 mağlup ederek zirvenin dibine yaklaştı.

Koral Saymaz’ın tek golü ile konuk ettiği Yalova’yı 1-0 mağlup eden Lapta, haftayı galibiyetle kapattı. Lapta aldığı bu galibiyetle puanını 39 yaparak haftayı üçüncü sırada tamamlamış oldu. Yalova ise aldığı mağlubiyetle 26 puanda kaldı.

