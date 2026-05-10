Stat: Gönyeli Stadı

Hakemler: Tufan Çerçioğlu, Mehmet Volkan Çelik, Emre Çevikdal

Yenicami: Süleyman Çamlıca, Reşit Erişik, Hüseyin Arifoğlu, Asrın Alican Sönmez, Karan Ahmet Sönmez, Aboubacar Bemba Sangare, Tahir Gazi, Issa Constantinides, Görkem Büyükaşık, Hasan Ömerpaşa, Alaattin Yavuz

Küçük Kaymaklı: Süleyman Langer, Sena Develioğlu, Arda Sözcü, Deran Çöllo, Arda Kortay, Quentin Ghislain Debouto, Pape Cheikhou Marega, Arcan Erçelik, Nana Kwame Kumah, Boran Cevat Esenler, Emre Nazik

Goller: 11’ Reşit Erişik, 76’ Asrın Alican Sönmez (Yenicami), 39’ Pape Cheikhou Marega (Küçük Kaymaklı)

AKSA Süper Lig 30. hafta karşılaşmasında Yenicami, Gönyeli Stadı’nda Küçük Kaymaklı’yı 2-1 mağlup ederek play-out dışında kalmayı başardı. Yenicami’yi rahatlatan golleri Reşit ve Asrın atarken, K.Kaymaklı’nın tek golünü Marega attı.

Gönyeli stadında büyük çekişmeye sahne olan mücadelede siyah-beyazlı ekip bulduğu gollerle sahadan 2-0 ile üç puanla ayrılmayı başardı.

İlk yarıda karşılıklı gollerle denge sağlanırken, ikinci devrede baskısını artıran Yenicami, Asrın Alican Sönmez’in kaydettiği golle üstünlüğü yakalayarak sahadan galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Yenicami sezonu mutlu tamamladı.