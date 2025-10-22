Her yıl Ekim ayının ilk haftasında dünya genelinde kutlanan bu özel hafta, müşteriyle doğrudan temas eden çalışanların özverisini ve katkısını onurlandırıyor. Kuzey Kıbrıs Turkcell de bu kapsamda, “Deneyimin Kalbinde Sen” temasıyla düzenlediği etkinlikte; Müşteri Hizmetleri personelleri, Turkcell İletişim Merkezleri çalışanları ve saha çözüm ekipleri başta olmak üzere birçok alanda görev yapan Turkcell’lilerin motivasyonunu güçlendirdi.

80’ler–90’lar konseptiyle gerçekleştirilen kutlamada, yıl boyunca başarılarıyla öne çıkan Turkcell İletişim Merkezleri plaketlerle ödüllendirildi. Ekiplerin müşteri memnuniyetine sunduğu katkılar ve yıl boyu sergiledikleri üstün performans, gecede gururla paylaşıldı.

Renkli kostümler, döneme ait detaylar, DJ performansı ve sürprizlerle dolu gece; çalışanların doyasıya eğlendiği keyifli anlara sahne oldu. Etkinlikte, konseptine en uygun giyinen çalışanlara özel hediyeler verilirken, Turkcell’in güçlü ekip ruhu ve samimi kurum kültürü gecenin atmosferine damgasını vurdu.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, konuşmasında ekip ruhunun önemine dikkat çekti: “Deneyimin Kalbinde Sen dememizin nedeni, başarının merkezinde her zaman takım ruhunun yer alması. Bizim için başarı, aynı hedefe inanan bir ekibin ortak emeğidir. Müşteriyle kurduğumuz bağ, yalnızca teknolojiyle değil, samimiyetle güçleniyor. Müşteri Hizmetleri Haftası vesilesiyle bir kez daha görüyoruz ki markamızı farklı kılan en değerli unsurlardan biri de sizlerin özverisidir.”

Genel Müdür Yardımcısı Deniz Mungan Sonuç ise müşteri deneyimindeki gelişim ve yeniliklere vurgu yaptı: “Her yıl müşteri deneyimi alanında bir adım daha ileriye gidiyoruz. Teknolojiyi insan odağıyla buluşturduğumuz bu yaklaşım, bizi her zaman daha güçlü kılıyor. Bugün ulaştığımız başarı, ekip olarak kurduğumuz sinerjinin bir sonucudur. Müşteriyle kurduğumuz her temas, bize onların beklentilerini daha iyi anlama ve hizmetlerimizi bir adım öteye taşıma fırsatı veriyor. Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak, müşteri deneyimini sadece bir süreç değil, kurum kültürümüzün merkezinde yer alan bir değer olarak görüyoruz.”

Müşteri Hizmetleri Müdürü Burcu Tüccaroğlu, müşteri memnuniyetinin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: “Müşteri hizmetlerimiz 7/24 aktif olup; telefon, e-posta, canlı destek ve sosyal medya üzerinden her zaman ulaşılabilirdir. Her geri bildirimi gelişim fırsatı olarak değerlendiriyor, hizmet kalitemizi sürekli iyileştiriyoruz. Müşteri memnuniyeti en büyük referansımızdır; her müşterimizin kendini değerli hissetmesi temel önceliğimizdir.”

Bireysel Kanal Satış Müdürü Tunç Meç satış ekiplerinin sahadaki katkısına değinerek şunları söyledi: “Her temas noktasında müşteriye dokunan ekiplerimiz, markamızın yüzü ve güvencesidir. Saha ekiplerimizin gösterdiği çaba, müşteri memnuniyetinin sürdürülebilir olmasında büyük rol oynuyor. Bu başarı, hepimizin ortak emeği.”

Müşteri Deneyimi Yönetimi Müdürü Serkan Fahrioğlu da müşteri memnuniyetinin ardındaki özverili ekiplere dikkat çekti: “Müşteri deneyimi bizim için bir görevden öte bir değer anlayışı. Her çalışanımızın gösterdiği özen, Turkcell markasının güven ve kalite algısını güçlendiriyor. Bu kültürü her gün yaşatmak, bizim en büyük başarımız.”

Kuzey Kıbrıs Turkcell, çalışanlarının mutluluğunu ve bağlılığını merkezine alan kurum kültürüyle, her yıl düzenlediği Müşteri Hizmetleri Haftası etkinlikleriyle fark yaratmaya ve müşteri deneyiminde mükemmeliyet yolculuğunu sürdürmeye devam ediyor.