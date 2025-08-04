Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs’ta 4.5G roaming hizmetini başlatan ilk operatör olmaktan büyük gurur duyduklarını söyledi.

Tüz, “Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini her zaman önceliğimiz olarak görüyor ve bu doğrultuda teknolojik altyapımıza sürekli yatırımlar yapıyoruz.” dedi.

Telsim Teknoloji Network’ten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Levent Bayram da “En iyi network deneyimini müşterilerimize sunmak amacıyla yürüttüğümüz çalışmalara bir yenisini daha eklemekten gurur duyuyoruz.” ifadesini kullandı.

Bayram, “Bu hizmeti adada ilk kez sunan operatör olarak, müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmaya ve iletişim ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılamaya devam edeceğiz.” dedi.