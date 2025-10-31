Kuzey Kıbrıs Turkcell, 1999 yılından bu yana ülkenin dijital dönüşümüne yön veren yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Lefkoşa Yeni Çevre Yolu’nda hayata geçirdiği yeni kurulumla iletişim kalitesini bir adım daha ileri taşıdı ve bölgenin tamamında en geniş kapsama alanını sağlayan tek operatör konumuna ulaştı.

Hamitköy mevkiine kurulan 30 metre yüksekliğindeki modern Monopol kule, 2G, 3G ve LTE teknolojileriyle dört sektörde hizmet vermeye başladı. Yapılan bu yatırım sayesinde, Lefkoşa Çevre Yolu’nun Hamitköy – Sanayi Kavşağı ile Hamitköy – Haspolat Kavşağı arasındaki hat ile Hamitköy Mandıralar ve kuzey yerleşim alanlarında sinyal kalitesi artırıldı. Bölgedeki kullanıcılar her noktada daha güçlü çekim, daha yüksek hız ve kesintisiz bağlantı deneyimi yaşamaya başladı.

Gürler: “Her Noktada Güçlü Çekim ve Kaliteli İletişim İçin Çalışıyoruz”

Kuzey Kıbrıs Turkcell Teknikten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ali Gürler, yapılan yatırımın uzun vadeli vizyonun bir parçası olduğunu belirterek şunları söyledi: “İletişimin hayatın her alanında kesintisiz devam etmesi için altyapımızı sürekli geliştiriyoruz. Lefkoşa Yeni Çevre Yolu’nda devreye aldığımız bu çalışma da bu vizyonun önemli bir adımıdır. Amacımız, Yeşilırmak’tan Dipkarpaz’a kadar Kuzey Kıbrıs’ın her noktasında kullanıcılarımıza en güçlü çekim gücüyle en yüksek kaliteli bağlantı deneyimini sunmaya devam etmektir. Her zaman en iyi hizmeti sunma anlayışıyla hareket ediyor, yatırımlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. 2023 yılında 4.5G teknolojisini Kuzey Kıbrıs’a getiren ilk operatör olarak %99,6 kapsama oranına ulaştık. Bu liderliği, yeni sahalar ve yatırımlarla daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. 2026 yılında ise 5G teknolojisini adaya kazandırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”