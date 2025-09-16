Kuzey Kıbrıs Turkcell, çalışanlarının hem iş hem de aile yaşamında yanlarında olmayı sürdürüyor. Kurum, çocukların eğitim hayatına ilk adımlarında aileleriyle birlikte olabilmeleri için çalışanlarına “okulun ilk günü” yarım gün idari izin hakkı sunuyor.

Bu uygulama sayesinde çalışanlar, çocuklarının hayatındaki en özel anlardan birinde onların heyecanına ortak olabiliyor. İnsan Kaynakları ve Satın Alma Grup Müdürü Serhat Gezgin, bu hakkın kurum kültürünün ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Çalışanlarımızın, çocuklarının hayatındaki en anlamlı başlangıçlarda yanlarında olmalarını desteklemek, aile–iş dengesine verdiğimiz önemin en güçlü göstergesidir.”

Çalışanlara Sunulan Diğer Haklar

Kuzey Kıbrıs Turkcell, aile dostu yaklaşımını farklı haklarla da güçlendiriyor. Çalışanlara sunulan imkânlardan bazıları şöyle:

Karne Günü İzni: Yılda iki kez, karne günlerinde toplam 1 gün idari izin.

Yılda iki kez, karne günlerinde toplam 1 gün idari izin. Babalık İzni: Yeni baba olan çalışanlara 10 gün idari izin.

Yeni baba olan çalışanlara 10 gün idari izin. Engelli Çocuğun Tedavisi İzni: En az %70 engelli veya kronik hastalığı olan çocukların tedavisi için sağlık raporuna bağlı olarak 10 güne kadar izin.

En az %70 engelli veya kronik hastalığı olan çocukların tedavisi için sağlık raporuna bağlı olarak 10 güne kadar izin. Yeni Anneler İçin Esnek Çalışma: Doğum izni sonrası annelere, bebekleri 16 aylık olana kadar esnek çalışma hakkı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell, çalışanlarının mutluluğunu ve aileleriyle geçirdikleri özel anları önceliklendirerek, başarıyı yalnızca iş sonuçlarıyla değil, aynı zamanda çalışanlarının hayatındaki en değerli anlarla da tanımlıyor.