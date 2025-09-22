Yeni eğitim döneminin başlamasıyla birlikte üniversite hayatına Kuzey Kıbrıs’ta adım atan öğrenciler, Ercan Havalimanı’nda Kuzey Kıbrıs Turkcell’in kültürel dokunuşlarla hazırladığı karşılama etkinliğiyle karşılandı. Öğrenciler, Kıbrıs kültürünü tanıtan geleneksel giysiler ve yöresel ikramlarla karşılanarak sıcak bir atmosferde ağırlandı. Adanın güçlü iletişim markası olan Kuzey Kıbrıs Turkcell, üniversite için Kuzey Kıbrıs’a gelen gençleri, geleneksel Kıbrıs yiyecekleri ve Kıbrıs kostümlü çalışanlar eşliğinde karşıladı. Etkinlik, öğrencilerin hem adaya uyum sürecine katkı sağladı hem de GNÇ dünyasının sunduğu ayrıcalıklarla tanışmalarına fırsat sundu.

Etkinliğe Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Deniz Mungan, yöneticiler ve bir grup çalışan da katılarak öğrencilerle birebir temas kurdu.

“GNÇ dünyasında gençler için her şey düşünüldü”

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, “Kuzey Kıbrıs’ta üniversite yaşamına başlayan gençlerimizi, sadece güçlü bir iletişim altyapısıyla değil; aynı zamanda kültürel bir karşılama ile karşılamak istedik. GNÇ markamızla onların hayatına dokunan dijital çözümler sunuyor, kampüste ve günlük yaşamlarında yanlarında oluyoruz,” dedi.

Küçüközdemir açıklamasında, üniversite öğrencilerinin Kuzey Kıbrıs Turkcell’e duyduğu ilgiden memnuniyet duyduklarını vurgulayarak, “GNÇ dünyasıyla gençlerin hayatını kolaylaştırmak, iletişimden eğlenceye kadar birçok alanda onların yanında olmak en büyük önceliğimiz. Kuzey Kıbrıs’ı tercih eden öğrenciler için sadece bir teknoloji sağlayıcısı değil, aynı zamanda güvenilir bir yol arkadaşı olmayı sürdüreceğiz,” ifadelerini kullandı.

Kültürel atmosferle karşılanan gençler GNÇ ile tanıştı

Etkinlik süresince öğrencilere Kıbrıs’a özgü lezzetler ikram edilirken, GNÇ tanıtım stantlarında gençlere özel kampanyalar, ücretsiz internet paketleri ve dijital servisler hakkında bilgi verildi.

Kuzey Kıbrıs Turkcell, gençlerin dijital ihtiyaçlarını anlayarak onları yenilikçi çözümlerle buluşturmaya devam ediyor. GNÇ markası; internet, mobil iletişim, dijital servisler ve gençlere özel fırsatlarıyla üniversite öğrencilerinin öncelikli tercihi olmaya devam ediyor.