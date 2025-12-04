20 Mbps Ev İnterneti – Ayda Sadece 599 TL!

Ülkemizin yerel ve lider internet firması Nethouse, hızlı ve kesintisiz interneti herkes için erişilebilir kılmaya devam ediyor. 1–10 Aralık 2025 tarihleri arasında geçerli bu özel fırsatla, 20 Mbps ev interneti paketi ayda sadece 599 TL’lik avantajlı fiyatıyla kullanıcılarla buluşuyor.

Kesintisiz Performans, Güvenilir Altyapı, Avantajlı Fiyat

Bu kampanya sayesinde Nethouse, yüksek kapasiteli altyapısını daha geniş kullanıcı kitlesiyle buluşturarak ev internetinde yeni bir standart yaratıyor. 20 Mbps hız, streaming platformlarından sosyal medyaya, online eğitimden günlük dijital alışkanlıklara kadar tüm ihtiyaçlara istikrarlı bir çözüm sunuyor.

Taahhütsüz Yapı, Esnek Ödeme Modeli

Kampanya, yalnızca yeni aboneliklerde geçerli olup herhangi bir taahhüt zorunluluğu içermiyor. Üstelik vade farksız 12 taksit seçeneğiyle bütçe dostu bir internet deneyimi mümkün hale geliyor.

Kolay ve Hızlı Başvuru

Kampanya 1 -10 Aralık 2025 tarihleri arasında geçerlidir. Başvuru için www.nethouse.net’ten online başvuru yapabilir, 0392 444 0 555 numaralı çağrı merkezini arayabilir veya bayi ve ofislerden başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.