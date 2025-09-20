Kuzey Kıbrıs Turkcell, çalışan bağlılığını ve motivasyonunu artırmaya yönelik sürprizlerine hız kesmeden devam ediyor. Şirketin İnsan Kaynakları ekibi tarafından hayata geçirilen “Kısmet Bus” etkinliği kapsamında, her ay farklı çalışanlar sürpriz bir yolculuğa çıkarılıyor. Katılımcılar, nereye gideceklerini bilmeden şirketten alınarak keyifli bir öğle yemeğine götürülüyor.

Geçtiğimiz hafta ikinci kez gerçekleştirilen etkinlikte, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Deniz Mungan, yöneticiler ve çalışanlarla birlikte Lefkoşa’da öğle yemeğinde buluştu. Etkinlik, çalışanlar için sadece hoş bir sürpriz değil, aynı zamanda üst yönetimle samimi bir ortamda bir araya gelme fırsatı sundu.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, etkinlikte yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Çalışanlarımızla böyle sürpriz etkinliklerde bir araya gelmek hem ekip ruhumuzu pekiştiriyor hem de iş dışında keyifli anlar yaşamamızı sağlıyor. Bu tür etkinlikleri çok önemsiyorum; ilerleyen dönemlerde farklı yaratıcı etkinliklerle sürmesini hedefliyoruz.”

“Kısmet Bus” etkinliği, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in insan odaklı kurum kültürünün bir yansıması olarak, çalışanlarına değer veren yaklaşımını bir kez daha gözler önüne serdi. Şirket, önümüzdeki aylarda da benzer sürprizlerle çalışanlarını mutlu etmeye devam edecek.