Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası 15.Halı Saha Futbol Turnuvası’nda yarı final maçları dün akşam oynandı. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen bu anlamlı turnuvada finale kalan takımlar Merkezi Cezaevi ile İlköğretim Dairesi oldu.

İrsen Küçük Ortaokulu Halı Sahası’nda gerçekleşen ve bu yıl 15.kez organize edilen devlet daireleri futbol turnuvası, ülkemizin en istikrarlı ve en uzun soluklu organizasyonlarından biri olmakta. Ramadan Cemil İşlermelerinin değerli ödülleri ve hediyeleri ile final gecelerinin görkemli geçtiği turnuvada final maçları 28 Ekim Salı akşamı oynanacak.

Yarı finalde Sivil Havacılık Dairesi’ni 5-2 mağlup eden Merkezi Cezaevi ile Din İşleri takımını 12-4 mağlup eden İlköğretim Dairesi öğretmenleri final gecesinde şampiyonluk maçına çıkacaklar. Sivil Havacılık ile Din İşleri takımları ise üçüncülük maçı oynayacak.

EN CENTİLMENLER BELİRLENDİ

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası 15.Halı Saha Futbol Turnuvası’nın en centilmen takımları da final gecesinde düzenlenecek törende kupalarını alacak. Turnuvanın en centilmen takımları Sosyal Sigortalar Dairesi ile Sivil Savunma oldu.

Turnuvada 28 Ekim Salı gecesi oynanacak final maçları sonunda tüm takımlara katılım ödülleri, ilk 4 takıma kupa madalyaları, hakemlere ve turnuvaya katkı koyanlara ödülleri yanında Ramadan Cemil İşletmeleri tarafından da hediyeler verilecek.

FİNAL PROGRAMI

28 Ekim Salı

Saat 18.00: Sivil Havacılık - Din İşleri (3.lük maçı)

Saat 19.00: Merkezi Cezaevi – İlköğretim Dairesi (Şampiyonluk maçı)