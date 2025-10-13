“Müşteri Deneyimi Haftası” tüm dünya ile eş zamanlı olarak Telsim’de de coşkuyla kutlandı. İlk kez 1992 yılında Amerika Birleşik Devletleri Kongresi tarafından resmileştirilen “Customer Service Week” yani “Müşteri Deneyimi Haftası” her yıl Ekim ayının ilk haftasında bir çok ülkede kutlanmaya devam ediyor.

Kutlamaların esas amacı, müşteri temsilcilerinin, müşteri memnuniyeti ve sadakati üzerinde ne kadar büyük etkisi olduğunu ve bu sadakatin doğrudan şirketin en önemli başarısına dönüştüğünü hatırlatmak olarak belirlendi.

Tüm hafta boyunca devam eden etkinliklerde, Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz, Strateji, Müşteri Operasyonları ve Terminalden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Ustacan ile Telsim yönetim ekibi, hem merkez ofiste hem de bayilerde müşteriye dokunan tüm çalışanlara teşekkür sertifikaları ile çeşitli hediyeler takdim ettiler.

SEFER TÜZ: “MÜŞTERİ HİZMETLERİ EKİBİMİZ VE MAĞAZA ÇALIŞANLARIMIZ HER GÜN BİNLERCE MÜŞTERİMİZE DOĞRUDAN TEMAS EDEREK TELSİM’İN KALBİNİ OLUŞTURUYORLAR.”

Müşteri Deneyimi Haftası’nın kendileri için çok büyük önem taşıdığını söyleyen Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz, iletişimin sadece teknolojik bir hizmet olmadığını; güven, empati ve samimiyet üzerine kurulu bir ilişki olduğunu aktardı.

Tüz, “Müşteri hizmetleri ekibimiz ve mağaza çalışanlarımız, her gün binlerce müşterimizle doğrudan temas ederek Telsim’in kalbini oluşturuyorlar. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlamak, sorunlarına en hızlı ve en etkili şekilde çözüm sunmak, bizim en temel önceliğimizdir.” dedi.

Müşteri temsilcilerini; özveri, sabrı ve insan odaklı yaklaşımlarından dolayı gönülden takdir eden Tüz, daha güçlü bir hizmet anlayışıyla büyümeye devam edeceklerini aktardı.

MURAT USTACAN: “MUTLU MÜŞTERİ ELDE EDEBİLMEK, BİR İŞLETMENİN İLERLEMESİ İÇİN EN TEMEL İHTİYAÇLARDAN BİRİDİR.”

Çalışanların yüzündeki tebessümün müşterilerimize yansıması bizim için çok değerli diyen Strateji, Müşteri Operasyonları ve Terminalden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Ustacan, iyi bir müşteri hizmeti deneyiminin, mutsuz bir müşteriyi memnun edebileceğini aktardı. Müşteri hizmetlerinin önemine vurgu yapan Ustacan, mutlu müşteri elde edebilmek, bir işletmenin ilerlemesi için en temel ihtiyaçlarından biri olduğunu aktardı.

Ustacan, Müşteri Deneyimi Haftası’nda işletmelerin müşterilerini anlamak ve dinlemek için müşteriye yakın olmaları gerektiğini aktarırken, işletmelerin çalışanlarını nasıl motive edeceklerine odaklanmaları gerektiğini de vurguladı. Müşterilerle bire bir görüşen, onları dinleyerek özveriyle yardımcı olmaya çalışan tüm ekip arkdaşlarına teşekkürlerini sundu.

Ustacan, “Her gülümsemenin, her teşekkürün arkasında büyük bir ekip var. Bu hafta müşterilerimizin hayatına değer katan tüm ekip arkadaşlarımıza ve bizi tercih eden herkese teşekkür ediyoruz. Müşteri Deneyimi Haftasını birlikte kutluyoruz.” dedi.