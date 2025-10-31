Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, gelecek haftalarda Kıbrıslı Rum Lider Nikos Hristodulidis’le bir araya geleceğini, telefonda yaptıkları görüşmede Birleşmiş Milletler’in dahil olmayacağı, kendi temsilcileri eşliğinde yapılacak bir görüşmede hemfikir olduklarını kaydetti.

Görüşme tarihinin henüz belli olmadığını belirten Erhürman, kendisinin daha sonra Hristodulidis’e tarihi bildirmesi yönünde anlaştıklarını söyledi.

BM Genel Sekreteri'nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile de temas halinde olduklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erhürman, Holguin ile 5 Aralık’ta görüşebileceklerini dile getirdi.

Erhürman, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Khassim Diagne’yle görüşmesinin ardından basına açıklamalarda bulundu.

Erhürman, açıklamasında, BM Kıbrıs Özel Temsilcisi Diagne’ye başarılar dilediklerini, tarafsız ve adil olacağından emin olduklarını aktardıklarını belirtti.

Görüşmede, teknik komiteler konusunda görüşlerini paylaştığını ifade eden Erhürman, şu anda çalışmalarını sürdüren 13 komiteye ilişkin sonuç odaklı bir yaklaşım sergileyeceklerini ifade etti. Teknik komitelerde çalışanların gönüllü olarak yoğun bir çalışma içerisinde olduğuna dikkat çeken Erhürman, emeklerine karşılık verilmesi ve sorunlarının çözülmesi yönünde onlara destek vereceklerini bildirdi.

Komitelerin temel misyonunun günlük yaşamı kolaylaştırıcı birtakım sonuçlar ortaya koymak olduğunu söyleyen Erhürman, buna önem verdiklerini vurguladı.

Erhürman, Diagne ile de sürekli temas içerisinde olma konusunda ortak görüşe sahip olduklarını da kaydetti.

“Holguin ile görüşme 5 Aralık’ta gerçekleştirilecek gibi görünüyor”

Erhürman, basından gelen sorulara da yanıt verdi.

Kıbrıslı Rum lider Hristodulidis ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile ne zaman görüşeceği sorusu üzerine Erhürman, Hristodulidis ile yaptığı telefon görüşmesinde gelecek haftalarda bir görüşme konusunda hemfikir olduklarını kaydetti.

“BM’nin dahil olmayacağı, kendi temsilcilerimizle birlikte olacağımız bir görüşmede bir araya geleceğimizi telefonda vurguladık.” diyen Erhürman, tarihin henüz belli olmadığını, kendisinin daha sonra Hristodulidis’e tarihi bildirmesi yönünde anlaştıklarını belirtti.

Erhürman, kişisel temsilci Holguin’le de temas halinde olduklarını söyleyerek, görüşmenin 5 Aralık’ta olabileceğini dile getirdi.