Verilen bilgiye göre, Kuzey Kıbrıs’ta kadınların teknoloji odaklı liderlik becerilerini geliştirmeyi hedefleyen “Tech & Touch: Liderliğin Yeni Dili” programı, sunumlar ve mesajlarla tanıtıldı.

Dijital dönüşümün merkezinde yer alan yapay zekâ, bulut teknolojileri ve “DevOps” gibi alanlarda kadınların temsilini artırmayı amaçlayan program, stratejik düşünme, empati, yaratıcılık ve sezgi gibi insani liderlik becerilerini ön plana çıkarıyor.

Global araştırmalarla desteklenen içerik, katılımcıların sadece teknoloji kullanıcıları değil, aynı zamanda teknolojiyle yeni değerler üreten dönüşüm liderleri hâline gelmelerini amaçlıyor.

Programın açılışında GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu ile Turkcell Akademi Direktörü Rümeysa Kaymakçı da, liderlik ve dijital dünya, yapay zeka çağına ilişkin konuşma yaptı.

GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu, kadınların sadece yönetimde değil, teknolojik dönüşüm süreçlerinde de etkin roller üstlenmesi gerektiğine dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

“Tech & Touch programı, kadınların liderlik yolculuğuna ilham veren ve onları geleceğin dönüşüm mimarları olarak güçlendiren bir adım. Kadın liderliği, içinde barındırdığı empati, sezgi ve stratejik bakış açısıyla sadece kurumları değil, toplumları da dönüştürme potansiyeline sahiptir. Bu iş birliğiyle kadınlarımızın teknolojiyle bütünleşmiş bir liderlik anlayışını geliştirmelerine katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz.”

Turkcell Akademi Direktörü Rümeysa Kaymakçı ise konuşmasında, liderlik anlayışının geleceğin dijital dünyasında yeniden şekillendiğine dikkat çekti, şunları kaydetti:

“Yapay zekâ çağında sadece teknolojiyi kullanmak değil, onunla birlikte yeni değerler üretmek kritik bir yetkinlik hâline geldi. ‘Tech & Touch’ programımızla, veriyi okuyan ve insanı merkeze alan; dijital becerilerle donanmış ve duygusal zekâsıyla da güçlü liderler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu program, kadınların potansiyelini harekete geçiren güçlü bir öğrenme yolculuğudur.”

Katılımcılara özel oturumlar, mentorluk destekleri ve uygulamalı atölyeler içeren program, yıl boyunca farklı başlıklarla devam edecek.