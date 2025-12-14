Kuzey Kıbrıs Turkcell, sabit internet altyapısını daha da güçlendirmek amacıyla ileri teknoloji yatırımlarına hız verdi. Bu kapsamda şirket, yoğun bölgelerde internet performansını etkileyebilen frekans kullanımını daha verimli hale getirmek için akıllı otomasyon çözümlerini devreye aldı.

Yeni sistem, ağ üzerindeki değişken koşulları gerçek zamanlı olarak izleyerek müşterilere her an en yüksek bağlantı kalitesini sunmayı hedefliyor.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in hayata geçirdiği Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) tabanlı akıllı mekanizma, 5 GHz bandındaki yoğunluğu 7/24 takip ediyor ve gerektiğinde kullanıcıları otomatik olarak daha uygun frekanslara yönlendiriyor. Bu sayede aboneler kesinti yaşamadan yüksek performansla internete erişmeye devam ederken, sistem olası hız düşüşlerini kullanıcı hissetmeden çözüyor.

“Müşteri Deneyimini Sorunsuz Hale Getiren Bir Teknoloji Dönüşümü”

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, teknoloji yatırımlarının müşteri deneyimine katkısını şu sözlerle değerlendirdi: “Artık müşteri sorunu fark etmeden performans kaybını tespit ediyor, gerekli düzenlemeyi anında yapıyoruz. Bu yaklaşım, hizmet kalitemizi sürekli yüksek bir seviyede tutmamızı sağlıyor.” Küçüközdemir ayrıca, robotik otomasyonun şirket içi süreçlerde yarattığı verimliliğe dikkat çekti: “Manuel yapılan kontrollerle uzun zaman alabilecek işlemler, artık çok kısa sürede tamamlanıyor. Hem ekiplerimizin operasyonel yükü azalıyor hem de müşterilerimiz tutarlı ve kesintisiz bir internet deneyimi yaşamayı sürdürüyor.”