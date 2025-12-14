2009 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Hukuk Fakültesi’ne büyük katkılar sağlamış olan Ceza Hukuku Profesörü Esin Konanç anısına panel düzenlendi. Bu yıl 16.’sı düzenlenen söz konusu panel, Atatürkçü Düşünce Kulübü, Hukuk Kulübü ve DAÜ Hukuk Fakültesi iş birliğinde “Atatürk Devrimlerinin İzinde: Çağdaşlaşma ve Yenilik” başlığıyla gerçekleştirildi. Panelin oturum başkanlığını DAÜ Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Arzu Alibaba üstlendi.

Panelin ilk konuşmasını Doç. Dr. Bezar Eylem Ekinci yaptı. Doç. Dr. Ekinci, “Cumhuriyet Dönemi Kanunlaştırma Hareketlerinin Düşünsel Temeli” başlıklı sunumunda Cumhuriyet’in kurulmasıyla birlikte hukuk alanında başlatılan yenilik ve reform çalışmalarının felsefi arka planını değerlendirdi. Doç. Dr. Ekinci, Atatürk’ün çağdaşlaşma vizyonunun hukuki dönüşümlere yansıyan etkilerine dikkat çekti.

Ardından söz alan DAÜ Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Emine Koçano Rodoslu, “Mustafa Kemal Atatürk’ün Hukuk Devriminde Türk Medeni Kanunu’nun Yeri ve Önemi” üzerine bir sunum gerçekleştirdi. Yrd. Doç. Dr. Koçano Rodoslu, Türk Medeni Kanunu’nun toplumsal yapının modernleşmesindeki belirleyici rolünü vurgulayarak, hukuki eşitlik ve çağdaş vatandaşlık anlayışının bu çerçevede şekillendiğini ifade etti.

Panelin son konuşmacısı DAÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nurcan Gündüz oldu. Yrd. Doç. Dr. Gündüz, “Cumhuriyetin İlk Ceza Kanunu” başlıklı sunumunda ceza hukukunda gerçekleştirilen reformları ve bu reformların yeni devlet düzeninin oluşumuna yaptığı katkıları ele aldı.

Etkinlik, konuşmaların ardından yapılan soru-cevap bölümüyle sona erdi. Panel, Prof. Dr. Esin Konanç'ın adını yaşatmak ve onun akademik mirasını sürdürmek adına düzenlenen anlamlı bir etkinlik olarak öne çıktı.