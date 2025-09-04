İsviçre’nin Chiasso kentinde düzenlenen Avrupa Bocce Şampiyonası’nda Kuzey Kıbrıs Bocce Takımı, erkekler kategorisinde çeyrek finale yükseldi.

Turnuvanın güçlü ekiplerinden Fransa’yı mağlup eden temsilcimiz, ardından Malta karşısında da galip gelerek adını çeyrek finale yazdırdı. Kuzey Kıbrıs ekibi, Avrupa arenasında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti ve gözünü yarı finale ve şampiyonluğa dikti.

Yetkililer, erkeklerdeki bu başarıyı kutlarken, kadın takımı için de aynı başarıyı beklediklerini ifade etti.