Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu’na, futbolculuk döneminde jübile yapılmamasının eksikliğini gidermek amacıyla Gönyeli Spor Kulübü tarafından sürpriz bir etkinlik düzenlendi.

Gönyeli SK Başkanı Sinem Baştaş ve yönetiminin organize ettiği etkinlikte, A2 ve U17 takımları arasında özel bir maç oynandı. Tribünleri dolduran taraftarlar, Amcaoğlu’nu büyük coşkuyla karşıladı. Kendisine dönemin 5 numaralı forması takdim edilirken, duygu dolu anlar yaşandı.

Başkan Hüseyin Amcaoğlu yaptığı konuşmada, Gönyeli SK’nın hayatındaki önemine vurgu yaptı:

“Bugün ben Hüseyin Amcaoğlu olduysam, bu Gönyeli Spor Kulübü sayesindedir. Dönemin takımıyla birlikte 6 Süper Lig, 6 Federasyon Kupası kazandık, milli takım kaptanlığı yaptım. Burada ekip çalışmasını öğrendik ve bugün bir kenti yönetebilir olduk. Gönyeli Spor Kulübü her zaman benim için ayrı bir yere sahip olacaktır.”

Gönyeli SK Başkanı Sinem Baştaş ise Amcaoğlu’nun kulüp ve gençler için önemli bir rol model olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Amcaoğlu, kulüp tarihi ve gençler için bir ekoldür. Kulübümüze olan katkılarından dolayı kendisine teşekkür ederiz.”