Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Kıbrıs Kupası’nda yarı final 1.maçları yarın oynanacak.

Çeyrek final karşılaşmaları sonunda yarı finale kalmayı başaran Cihangir, C. B Gençlik Gücü, Karşıyaka ve K. Kaymaklı arasında yapılan kura çekimi sonucunda yarı final eşleşmelerinin belirlenmesi sonrasında yarı final ilk maçları oynanacak.

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak yarı final ilk maçlarının ilki saat 16.00’da Cihangir ile Karşıyaka arasında Cihangir Stadı’nda oynanacak. Diğer yarı final mücadelesi ise Gençlik Gücü ile K.Kaymaklı arasındas Atatürk Stadı’nda saat 19.00 başlayacak.

Yarı final 1. Maç programı ve hakemleri şöyle:

Cihangir Stadı: Cihangir – Karşıyaka (Tufan Çerçioğlu)

Lefkoşa Atatürk Stadı: C. B Gençlik Gücü – K. Kaymaklı (Evren Karademir)