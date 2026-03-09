Baf Direnişinin, 62’nci yıl dönümü ve bu direnişte şehit düşenler, Güzelyurt’taki Gazi Baf Şehitleri Anıtı önünde düzenlenen törenle anıldı.

Törene Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, bazı milletvekilleri, askeri erkan ve diğer yetkililer katıldı.

Tören, protokol sırasına göre anıta çelenklerin sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesinin, ardından Gazi Baf Dayanışma Yönetim Kurulu Başkanı Türkay Tokel açılış konuşmasını yaptı.

Baf Türk Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Dökmen’in günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptığı törende, şiirler okundu ve Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ile Başbakan Ünal Üstel de konuşma yaptı.

-Öztürkler: "GKRY'nin yanlış uygulamaları sayesinde ada ateş barutuna dönüştü"



Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, konuşmasında böyle günlerin birlik, beraberlik ve ataların mücadelesini hatırlatmak açısından önemli olduğunu belirtti.

Kıbrıs Türk halkının topraklarına tutunduğunu, Türklüğüne sahip çıktığını ve asla esir ile azınlık olmayı kabul etmediğini kaydeden Öztürkler, Orta Doğu'daki karışıklık ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) yanlış uygulamaları sonucunda, adanın bir "ateş barutuna" dönüştüğünü söyledi.

"Türk askerinin adada işi yok" şeklindeki iddiaları eleştiren ve Türk askerinin adadaki varlığının tartışma konusu olmadığını vurgulayan Öztürkler, Türkiye'nin garantörlüğünün devam edeceğini belirtti.

Öztürkler, Cengiz Topel'in evlatları olan Türk F-16'larının, Ercan Havalimanı'na indiğini ve hava savunma sistemleriyle birlikte anavatan Türkiye, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ve Bakanlar Kurulu’nun, Kıbrıs Türk halkının güvenliği için üzerine düşen tüm görevleri yaptığını ve yapmaya devam edeceğini söyledi.

Tüm şehitleri saygıyla anan Öztürkler, “Onların mücadelesi unutulmayacak ve emanetlerine sahip çıkılacak.” şeklinde konuştu.

-Üstel: "Halkımız rahat olsun"

Başbakan Ünal Üstel de, Baf şehitlerini saygı ve minnetle anarak, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin Osmanlı'nın adayı İngilizlere devretmesinden sonra başladığını hatırlattı.

Kurulan ortak cumhuriyetin, Rumlar tarafından bozulduğunu ve 1964'te yaşanan olayların, "Kanlı Noel" olarak tarihe geçtiğini kaydeden Üstel, bu mücadelede, Türkiye Cumhuriyeti'nin her zaman Kıbrıslı Türklerin yanında olduğunu vurguladı.

“20 Temmuz 1974 Barış Harekâtı ile özgürlüğe kavuşuldu ve adaya barış geldi.” diyen Üstel, bu barışın, Kıbrıslı Rumlara da geldiğini ancak Rumların “EOKA’cı” zihniyetlerini devam ettirdiklerini kaydetti. Üstel, İsrail-Gazze savaşında, dünya, AB ve BM'nin sessizliğini eleştirdi ve tek "dur" diyenin Türkiye Cumhuriyeti olduğunu vurguladı.

“Kıbrıs Türkünün mücadelesi ve Türkiye'nin desteği olmasa, Gazze'den farklı olmayacaktık.” şeklinde konuşan Üstel, GKRY’nin büyük bir silahlanma yarışı içinde olduğunu belirterek, İngiliz üsleri, Fransız, İsrail ve Amerikan askerinin varlığının adayı bir barut fıçısına çevirdiğini söyledi.

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni de tekrar geri alalım" söylemlerini kınayan Üstel, Türkiye'nin garantörlüğünün kırmızı çizgileri olduğunu ve egemen eşitliğin önemini vurguladı.

Üstel, Kıbrıs Türkünün güvenliği için Türkiye Cumhuriyeti'nin adada Mehmetçik, F-16'lar, firkateynler ve kapsamlı hava ile deniz savunma sistemleriyle tam tedbir aldığını belirterek, halkın rahat olması gerektiğini söyledi.

-Tokel: "9 Mart Kıbrıslı Türklerin 'biz de bu toprakların sahibiyiz' dediği gün"

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan, Gazi Baf Dayanışma Yönetim Kurulu Başkanı Türkay Tokel de Şanlı Baf direnişinin 62. yıl dönümünde sıradan bir tarihi değil, bir iradeyi, direniş ruhunu ve Kıbrıs Türk halkının var olma kararlılığını hatırlatmak için toplandıklarını belirtti.

Vatan, bayrak ve özgürlük için canlarını feda eden tüm şehitleri rahmetle anan ve gazilere şükranlarını sunan Tokel, 9 Mart'ın, bir avuç mücahidin, kat kat güçlü düşmana karşı verdiği destansı direnişin, bir halkın yok edilmeye çalışıldığı bir dönemde "biz de bu toprakların sahibiyiz" dediği gün olduğunu vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemenliğinin meşru ve hak edilmiş olduğunu belirten Tokel, özgürlükten, egemen eşitlikten, devletten ve Türkiye'nin garantörlüğünden asla vazgeçilemeyeceğini vurguladı.

-Dökmen "Baf direnişi milli mücadele tarihinde önemli bir yer tutuyor"

Baf Türk Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Dökmen ise günün anlam ve önemini belirten konuşmasında, Kıbrıs Türkünün adada egemen ve özgür yaşama kararlılığının bir ifadesi olan Baf direnişinin milli mücadele tarihinde önemli bir yer tuttuğunu belirtti.

Baf Direnişinin, bir "Plevne müdafaası" olduğunu, mücahitlerin zafere ulaştığını ve bugün özgür yaşamalarına vesile olduğunu belirten Dökmen, şehitleri saygı ve özlemle andı.