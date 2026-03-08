Stat: Göçmenköy Stadı

Hakemler: Cenk Aras Özfuttu, Yusufcan Dönder, Yalçın Kabacıklı

Göçmenköy: Raif Denktaş Pehlivan, Halil Turan, Murat Kayalı, Emre Uysal, Cemal Terkan, Muhammet Ferhat Nazik, İzder Kutay, Eran Çelik, Mehmet Göçben, Bahadır Göçben, Mehmet Nur Kaylak

M. Hacıali Yılmazköy: Fatih Dilik, Özner Zaifoğlu, Süleyman Şeb, Alp Gazi Emirkani, Çağdaş Arslan, Yunus Emre Bal, Hasan Çakır, Emre Çam, Ediz Güliçli, Sinan Uzun, Yankı Aktül

Goller: 32’ Murat Kayalı, 58’ Bekir Yıldız (Göçmenköy), 2’ ve 76’ Bahadır Göçben (KK), 46’ Süleyman Şeb (M. Hacıali Yılmazköy)

AKSA 1. Lig 21. hafta mücadelesinde M. Hacıali Yılmazköy ile Göçmenköy, Göçmenköy Stadı’nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip Yılmazköy 3-2 kazanırken, karşılaşmada Bahadır’ın iki kez kendi kalesine attığı goller dikkat çekti.

Maça hızlı başlayan Göçmenköy, henüz 2. dakikada Bahadır Göçben’in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Yılmazköy bu gole 32. dakikada Murat Kayalı ile karşılık verdi ve ilk devre 1-1 eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarının başında Yılmazköy 46. dakikada Süleyman Şeb’in golüyle öne geçti. Göçmenköy 58. dakikada Bekir Yıldız ile yeniden skora denge getirdi. Karşılaşmanın 76. dakikasında Bahadır Göçben talihsiz bir an yaşayarak ikinci kez kendi kalesine gol gönderdi ve Yılmazköy 3-2 öne geçti. Kalan bölümde başka gol olmayınca Yılmazköy sahadan 3-2 galip ayrıldı.