Stat: İskele Cumhuriyet Stadı

Hakemler: Fehim Dayı, Serdar Gürpınar, Yusuf Bakar.

DND Gençler Birliği: Hamit, Mehmet Efe, Erol, Galip, Mehmetali(Mustafa), Berke, İsmail(Ayetullah) Berk(Salih), Yalçın(Bülent), Serhat(Ozan), Turgut.

Türk Ocağı: Hüseyin, Mehmet, İsmet(Tuğberk), , İbrahim, Ali(Yunus), İlker(Mahmut), Cenk, Mustafa, Mehmet Uçar, Cevdet, Yusuf.

Gol: Dk.4 ve 90+3 Turgut, Dk. 63 İsmail(DND Gençler Birliği), Dk.30 (pen.)Yusuf(Türk Ocağı)

İbrahim DALOĞLU

Aksa 1. Ligin play-off hattını ilgilendiren önemli maçında DND Gençler Birliği ile Türk Ocağı takımları karşı karşıya geldi.

İlk devresi düşük tempoda geçen karşılaşmadan ev sahibi Gençler Birliği 3 – 1 galip ayrılarak. Önemli bir üç puanı hanesine yazdırdı.

Dk. 4 Gençler Birliği atağında Berk’in pasıyla Türk Ocağı defansının arkasında topla buluşan Turgut aşırma bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1 – 0

Dk. 30 Türk Ocağı atağında topla Gençler Birliği ceza sahasına giren Cevdet defansın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltıyı verdi. Penaltıyı kullanan Yusuf topu ağlara gönderdi ve skor 1 – 1 oldu. İlk devre bu skorla tamamlandı.

Dk. 50 Gençler Birliği atağında Galip’in pasıyla Türk Ocağı defansının arkasında topla buluşan Turgut kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda şutunda kaleci Hüseyin gole izin vermedi.

Dk.63 Gençler Birliği atağında sol kanatta topla buluşan Serhat içeriye doğru kat ederek şutunda kaleci Hüseyin’den dönen topla buluşan İsmail topu ağlara gönderdi. 2-1

Dk.74 Türk Ocağı atağında Gençler Birliği defansından sıyrılan Yusuf, zor pozisyonda vuruşunu yaptı ancak kaleci Hamit gole izin vermedi.

Dk.80 Gençler Birliği atağında Ozan’ın pasıyla Türk Ocağı ceza yayında boş pozisyonda topla buluşan Mustafa kötü bir vuruşla topu auta attı.

Dk.85 Türk Ocağı atağında Cevdet’in ceza sahasına girerek yerden kestiği topla altı pas üzerinde buluşan Yusuf boş pozisyonda topu auta attı.

90+3 Gençler Birliği atağında Ocak ceza yayı üzerinde topla buluşan Bülent’in şutunda kaleci Hüseyin topu çıkardı. Dönen topa gelişine vuran Turgut topu ters köşeden ağlara gönderdi ve maçın skorunu belirledi.3-1