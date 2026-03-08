Stat: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Şahin Coşkun, Merve Ateş, Ahmet Yenilmez

Aslanköy: Tolga, Mustafa Yaşınses, Sinan, Karan, Sadık Balarabe, Mert, Recep, Ali Akbulut, Bünyamin Ayaz, Berkay, Erhan Çınar

Yalova: Vedat, Hasip, Cengiz, Melih Rahman, Selçuk, Nevzat, Tahsin, Yasin, Alper, Kemal, Civan

Goller: 16' Erhan Çınar, 90+2' Hasan Celil Evren (Aslanköy)

Kırmızı Kart: 18’ Selçuk (Yalova)

Birinci Lig’de zirve takipçilerinden Aslanköy, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Yalova ile karşılaştı.

Mücadele Aslanköy’ün saha kapama cezası nedeniyle Lefkoşa, Atatürk Stadı’nda oynandı. Rakibini 16. dakikada Erhan Çınar ve 90+6. dakikada Hasan Celil Evren’in golleriyle 2-0 mağlup eden Aslanköy, ligde iki hafta sonra hanesine üç puan yazdırdı. Konuk Yalova 18. dakikada Selçuk Dilik’in gördüğü kırmızı kartla mücadeleyi uzun süre 10 kişi oynadı.

Puanını 40 yapan Aslanköy, gelecek hafta Mustafa Hacıali Yılmazköy’e konuk olacak. 26 puanda kalan Yalova ise Değirmenlik’i ağırlayacak.