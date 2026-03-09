Brezilya’da Minas Gerais Eyalet Şampiyonası’nı belirleyen kritik karşılaşma, futbolun önüne geçen büyük bir kavgayla hafızalara kazındı. Cruzeiro ile Atlético Mineiro arasında Mineirão Stadyumu’nda oynanan mücadele, uzatma dakikalarının son anlarında yaşanan olaylar nedeniyle uzun süre durdu. Maçın bitimine yalnızca 30 saniye kala patlak veren kavga nedeniyle oyun 10 dakikadan fazla süreyle kesintiye uğradı.

SON SANİYELERDE SAHA KARIŞTI

Karşılaşmanın uzatma bölümünde yaşanan bir pozisyonun ardından iki takım oyuncuları arasında tansiyon hızla yükseldi. Sahadaki gerginlik kısa sürede büyüyerek toplu kavgaya dönüştü. Futbolcuların birbirine girdiği anlarda güvenlik görevlileri ve askeri polis ekipleri sahaya çağrıldı. Hakem Matheus Candançan da olayların büyümesi üzerine polis koruması talep etti.

Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle ortam sakinleştirilirken, hakem Candançan oyunu yeniden başlatmadan karşılaşmayı sona erdirdi.

UÇAN TEKME VE YUMRUKLAR

Kavganın en sert anlarından biri Cruzeiro’nun orta saha oyuncusu Lucas Romero’nun müdahalesiyle yaşandı. Romero’nun Everson’a uçan tekme savurduğu görüldü. Ardından Christian, Lyanco’ya yumruk attı ancak kısa süre sonra Junior Alonso’nun uçan tekmesiyle karşılık buldu.

Cruzeiro kalecisi Cássio da kavgaya dahil oldu. Lyanco’ya saldırmaya çalıştı ancak çevresindeki oyuncular tarafından engellendi. Bunun ardından Lyanco ile orta sahada bulunan Gerson arasında yumruklaşma yaşandı. Aynı anlarda Cássio’nun da tekme attığı görüldü. Bir süre sonra Lucas Romero’nun da Lyanco’ya yumruk attığı anlar kameralara yansıdı.

HULK DA KAVGAYA DAHİL OLDU

Atlético’nun yıldız golcüsü Hulk da olayların merkezindeki isimlerden biri oldu. Lucas Villalba’nın uçan tekmelerine maruz kalan Hulk, buna yumruklarla karşılık verdi ve ardından Romero’ya tekme savurdu. Aynı kargaşa içinde Villalba ile Renan Lodi arasında da yumruklaşma yaşandı.

Kavga sırasında Hulk’un kendi takım arkadaşı Everson tarafından yumruklandığı anlar da dikkat çekti.

23 KIRMIZI KART ÇIKTI

Mücadelede son düdüğün çalmasının ardından futbolcuların karıştığı toplu kavga nedeniyle resmi raporda tam 23 kırmızı kart verildiği açıklandı.