Stat: Değirmenlik Sadık Cemil Stadı

Hakemler: Evren Karademir, Özal Çağlayan, Abdülkadir Karadağ.

Değirmenlik: Hakkı, Hüseyin, Emirhan, İlyas, Oğulcan, Yasin, Hasan, Ümitcan, Kağan, Güvenç, Hikmet.

Lapta: Yunus, Nesrin, Beşir Ndaye, Sezer, Tahir, Koral, Berkay, Ceylan, Murat, Yusuf, Kaan.

Gol: Dk. 90+6 Ümitcan (Pen.) (Değirmenlik)

Birinci Lig’in 21. haftasında üst sıraları yakından ilgilendiren maçta Değirmenlik ile Lapta karşılaştı.

Sadık Cemil Stadı’nda yer alan karşılaşmayı 90+8. dakikada Ümitcan Babahan’ın kaydettiği penaltı golü ile 1-0 kazanan Değirmenlik, üst sıraları takip adına önemli bir 3 puan aldı. Puanını 34 yapan Değirmenlik gelecek hafta Yalova deplasmanına gidecek. 36 puanda kalan Lapta ise lider Baf Ülkü Yurdu’na konuk olacak.

AKSA 1.Lig Puan Tablosu

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

Baf Ülkü Yurdu

21

13

3

5

40

26

14

42

2.

Aslanköy GSD

21

12

4

5

44

18

26

40

3.

Lapta TBSK

21

9

9

3

26

12

14

36

4.

Değirmenlik SK

21

9

7

5

35

25

10

34

5.

DND L. Gençler Birliği SK

21

9

7

5

37

28

9

34

6.

M. Hacıali Yılmazköy SK

21

9

7

5

34

32

2

34

7.

Düzkaya KOSK

21

8

7

6

35

27

8

31

8.

Maraş GSK

21

9

4

8

43

40

3

31

9.

Atoll Kozanköy KSK

21

9

3

9

32

33

-1

30

10.

Türk Ocağı Limasol SK

21

8

6

7

29

33

-4

30

11.

Yalova SK

21

6

8

7

17

22

-5

26

12.

Göçmenköy İYSK

21

7

4

10

31

33

-2

25

13.

Serveroğlu Geçitkale GSK

21

5

4

12

26

39

-13

19

14.

Hamitköy ŞHSK

21

5

3

13

27

46

-19

18

15.

Binatlı YSK

21

3

8

10

22

35

-13

17

16.

Kaplıca Karadeniz 61 SK

21

4

2

15

20

49

-29

14