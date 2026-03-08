Stat: Değirmenlik Sadık Cemil Stadı
Hakemler: Evren Karademir, Özal Çağlayan, Abdülkadir Karadağ.
Değirmenlik: Hakkı, Hüseyin, Emirhan, İlyas, Oğulcan, Yasin, Hasan, Ümitcan, Kağan, Güvenç, Hikmet.
Lapta: Yunus, Nesrin, Beşir Ndaye, Sezer, Tahir, Koral, Berkay, Ceylan, Murat, Yusuf, Kaan.
Gol: Dk. 90+6 Ümitcan (Pen.) (Değirmenlik)
Birinci Lig’in 21. haftasında üst sıraları yakından ilgilendiren maçta Değirmenlik ile Lapta karşılaştı.
Sadık Cemil Stadı’nda yer alan karşılaşmayı 90+8. dakikada Ümitcan Babahan’ın kaydettiği penaltı golü ile 1-0 kazanan Değirmenlik, üst sıraları takip adına önemli bir 3 puan aldı. Puanını 34 yapan Değirmenlik gelecek hafta Yalova deplasmanına gidecek. 36 puanda kalan Lapta ise lider Baf Ülkü Yurdu’na konuk olacak.
AKSA 1.Lig Puan Tablosu
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
AV
|
P
|
1.
|
21
|
13
|
3
|
5
|
40
|
26
|
14
|
42
|
2.
|
21
|
12
|
4
|
5
|
44
|
18
|
26
|
40
|
3.
|
21
|
9
|
9
|
3
|
26
|
12
|
14
|
36
|
4.
|
21
|
9
|
7
|
5
|
35
|
25
|
10
|
34
|
5.
|
21
|
9
|
7
|
5
|
37
|
28
|
9
|
34
|
6.
|
21
|
9
|
7
|
5
|
34
|
32
|
2
|
34
|
7.
|
21
|
8
|
7
|
6
|
35
|
27
|
8
|
31
|
8.
|
21
|
9
|
4
|
8
|
43
|
40
|
3
|
31
|
9.
|
21
|
9
|
3
|
9
|
32
|
33
|
-1
|
30
|
10.
|
21
|
8
|
6
|
7
|
29
|
33
|
-4
|
30
|
11.
|
21
|
6
|
8
|
7
|
17
|
22
|
-5
|
26
|
12.
|
21
|
7
|
4
|
10
|
31
|
33
|
-2
|
25
|
13.
|
21
|
5
|
4
|
12
|
26
|
39
|
-13
|
19
|
14.
|
21
|
5
|
3
|
13
|
27
|
46
|
-19
|
18
|
15.
|
21
|
3
|
8
|
10
|
22
|
35
|
-13
|
17
|
16.
|
21
|
4
|
2
|
15
|
20
|
49
|
-29
|
14