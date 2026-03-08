Stat: Değirmenlik Sadık Cemil Stadı

Hakemler: Evren Karademir, Özal Çağlayan, Abdülkadir Karadağ.

Değirmenlik: Hakkı, Hüseyin, Emirhan, İlyas, Oğulcan, Yasin, Hasan, Ümitcan, Kağan, Güvenç, Hikmet.

Lapta: Yunus, Nesrin, Beşir Ndaye, Sezer, Tahir, Koral, Berkay, Ceylan, Murat, Yusuf, Kaan.

Gol: Dk. 90+6 Ümitcan (Pen.) (Değirmenlik)

Birinci Lig’in 21. haftasında üst sıraları yakından ilgilendiren maçta Değirmenlik ile Lapta karşılaştı.

Sadık Cemil Stadı’nda yer alan karşılaşmayı 90+8. dakikada Ümitcan Babahan’ın kaydettiği penaltı golü ile 1-0 kazanan Değirmenlik, üst sıraları takip adına önemli bir 3 puan aldı. Puanını 34 yapan Değirmenlik gelecek hafta Yalova deplasmanına gidecek. 36 puanda kalan Lapta ise lider Baf Ülkü Yurdu’na konuk olacak.

AKSA 1.Lig Puan Tablosu

