Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe ile Samsunspor karşı karşıya geldi.
Samsunspor maçın 11. dakikasında golcüsü Marius Mouandilmadji'yle öne eçti. Bu golden 4 dakika sonra Fenerbahçe Matteo Guendouzi'yle eşitliği sağladı.
Konuk takımda Mouandilmadji, 23. dakikada kendisinin ve Samsunspor'un ikinci golünü kaydetti. Kalan bölümde skor değişmedi ve devreye Samsunspor 2-1 önde girdi.
FENERBAHÇE'DEN 6 DAKİKADA GERİ DÖNÜŞ
Karşılaşmanın ikinci yarısının büyük bir bölümü Samsunspor'un üstünlüğüyle geçilirken Fenerbahçe, 89'da Nene'yle skoru eşitledi.
Maçın uzatma dakikalarında Fenerbahçe, Sidiki Cherif'le 90+5'te öne geçti. Maçı 3-2 kazanan sarı-lacivertli ekip puanını 57 yaptı. Samsunspor ise 32 puanda kaldı.
Fenerbahçe ligde gelecek hafta deplasmanda Fatih Karagümrük'le karşı karşıya gelecek. Samsunspor ise Kayserispor'u konuk edecek.